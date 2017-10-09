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大仁田厚、有刺鉄線電流爆破デスマッチダブルヘッダーで完敗　大会全成績

2017年10月9日21時26分  スポーツ報知
  • お台場で行われた電流爆破デスマッチ

　◆さよなら大仁田さよなら電流爆破大仁田厚ファイナルツアー～ノーロープ有刺鉄線電流爆破ｉｎお台場～（１０日、東京・お台場野外特設会場＝観衆満員２７００＝）

　今月３１日に後楽園ホールで７度目の引退試合を行う大仁田厚（５９）が９日、東京・台場で史上初の有刺鉄線電流爆破デスマッチのダブルヘッダーに挑んだが第２試合で引退試合で対戦する藤田和之（４６）が乱入し完敗した。以下は大会の全試合成績。

、　▽第１試合タッグマッチ１５分１本勝負

〇ドラゴンソルジャーＬＡＷ、蛾野正洋（９分１５秒、Ｄイナバウアー→片エビ固め）川田由美子、●見た目が邦彦

　▽第２試合６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇ＫＥＮＳＯ、千葉智紹、定アキラ（１１分５７秒、ラリアット→片エビ固め）藤井健一、●寺尾利明、桜井匠

　▽第３試合６人タッグマッチ３０分１本勝負

　パンディータ、ワイルドセブン、〇木更津ピエロ（９分１２秒、ネックブリーカー→片エビ固め）●タコ乳頭、塙純一、蟹Ｋ☆ＩＮＧ

　▽第４試合３ＷＡＹマッチ３０分１本勝負

〇スペル・デルフィン（９分２７秒、デルフィンクラッチ）エイサー８、●ゴールデン・パイン

　▽第５試合タッグマッチ３０分１本勝負

〇ダンプ松本、ＺＡＰ（９分２７秒、ラリアット→体固め）沙紀、●雷電

　▽第６試合タッグマッチ４５分１本勝負

〇ミスター雁之助、怨霊（９分３６秒、雁之助クラッチ）超電戦士バトレンジャー、●五所川原吾作

　▽第７試合ハンディキャップマッチ６０分１本勝負

ケンドー・カシン、〇澤田敦士（３分０２秒、払い腰→片エビ固め）●佐野直

　▽ダブルメインイベントパート１　電流爆破バットノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ時間１０人タッグマッチ無制限１本勝負

　大仁田厚、雷神矢口、保坂秀樹、〇佐瀬昌宏、ＨＡＳＥＧＡＷＡ（１０分１５秒、電流爆破バット→体固め）マット・トレモント、ＤＪハイド、ＮＯＳＡＷＡ論外、ＦＵＪＩＴＡ、●チェーンソー・トニー

　▽ダブルメインイベントパート２　電流爆破バットノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ時間６人タッグマッチ無制限１本勝負

　ケンドー・カシン、ＦＵＪＩＴＡ、〇ＮＯＳＡＷＡ論外（４分３５秒、電流爆破バット→体固め）●大仁田厚、雷神矢口、保坂秀樹　

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