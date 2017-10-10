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大仁田“引退試合”の全対戦カード決定…大仁田は藤田和之と６人タッグ

2017年10月10日19時19分  スポーツ報知
  • 対戦カードを発表した大仁田厚

　３１日に東京・後楽園ホールで行われる元参院議員の大仁田厚（５９）の引退興行「大仁田厚ファイナル」の全対戦カードが１０日、さよなら大仁田実行委員会から発表された。

　７年ぶり７度目の引退となる大仁田は、“アントニオ猪木最後の遺伝子”藤田和之（４６）と６人タッグデスマッチで対戦する。

　全対戦カードは以下の通り。

　◇大仁田厚ファイナル

　▽開会宣言　ただ今妊娠中！おめでたミス・モンゴル

　▽第１試合　後楽園ホールで電流爆破（風）！？

　太仁田ブ厚ＶＳパンディータ

　▽第２試合　インディペンデントワールドバトルロイヤル１００万円争奪マッチ

　出場選手　リッキー・フジ、フライングキッド市原、バトレンジャー、ワイルド・セブン、ワイルド・ベアー、ワイルド・コモン、ワイルド・キャット、友龍、佐野直、佐瀬昌宏、３２６、マッチョ・マイケルズ、雷電、ショッカー、寺尾利明、櫻井匠、亀田勝

　▽第３試合　ＦＭＷ女子一夜限りの復活！！ミックスドマッチ！

　ダンプ松本、ＺＡＰ、怨霊ＶＳクラッシャー前泊、バッドナース中村、寧々∞Ｄ．ａ．ｉ

　第４試合　プロレスリングＺＥＲＯ１提供試合

　田中将斗、ＴＡＲＵ、菅原拓也ＶＳ大谷晋二郎、小幡優作、ショーン・ギネス

　▽大仁田厚引退セレモニー

　▽第５試合メインイベント　大仁田厚思い出の聖地・後楽園ホール最期のデスマッチ！！ストリートファイト　トルネードバンクハウスデスマッチ

　大仁田厚、雷神矢口、保坂秀樹ＶＳ藤田和之、ケンドー・カシン、ＮＯＳＡＷＡ論外

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