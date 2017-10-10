大仁田“引退試合”の全対戦カード決定…大仁田は藤田和之と６人タッグ

対戦カードを発表した大仁田厚 ３１日に東京・後楽園ホールで行われる元参院議員の大仁田厚（５９）の引退興行「大仁田厚ファイナル」の全対戦カードが１０日、さよなら大仁田実行委員会から発表された。 ７年ぶり７度目の引退となる大仁田は、“アントニオ猪木最後の遺伝子”藤田和之（４６）と６人タッグデスマッチで対戦する。 全対戦カードは以下の通り。 ◇大仁田厚ファイナル ▽開会宣言 ただ今妊娠中！おめでたミス・モンゴル ▽第１試合 後楽園ホールで電流爆破（風）！？ 太仁田ブ厚ＶＳパンディータ ▽第２試合 インディペンデントワールドバトルロイヤル１００万円争奪マッチ 出場選手 リッキー・フジ、フライングキッド市原、バトレンジャー、ワイルド・セブン、ワイルド・ベアー、ワイルド・コモン、ワイルド・キャット、友龍、佐野直、佐瀬昌宏、３２６、マッチョ・マイケルズ、雷電、ショッカー、寺尾利明、櫻井匠、亀田勝 ▽第３試合 ＦＭＷ女子一夜限りの復活！！ミックスドマッチ！ ダンプ松本、ＺＡＰ、怨霊ＶＳクラッシャー前泊、バッドナース中村、寧々∞Ｄ．ａ．ｉ 第４試合 プロレスリングＺＥＲＯ１提供試合 田中将斗、ＴＡＲＵ、菅原拓也ＶＳ大谷晋二郎、小幡優作、ショーン・ギネス ▽大仁田厚引退セレモニー ▽第５試合メインイベント 大仁田厚思い出の聖地・後楽園ホール最期のデスマッチ！！ストリートファイト トルネードバンクハウスデスマッチ 大仁田厚、雷神矢口、保坂秀樹ＶＳ藤田和之、ケンドー・カシン、ＮＯＳＡＷＡ論外