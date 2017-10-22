秋山＆大森がデビュー２５周年大会で世界タッグ奪取、三冠ヘビーも移動…全日本横浜大会全試合結果
2017年10月22日0時0分 スポーツ報知
◆全日本プロレス２０１７旗揚げ記念シリーズ最終戦～秋山準＆大森隆男デビュー２５周年記念大会～（２１日・横浜文化体育館）
▽タッグマッチ
○中島洋平、鈴木鼓太郎（６分１９秒、跳後廻蹴→体固め）岩本煌史●、岡田佑介
▽タッグマッチ
竹田誠志、○丸山敦（９分４０秒、首固め）●渕正信、西村修
▽女子プロレス タッグマッチ
○安納サオリ、万喜なつみ（８分５１秒、ポテリング）沙紀、●加藤悠
▽６人タッグマッチ
○吉江豊、Ｄ・ジョーンズ、阿部史典（６分２６秒、ダイビングボディプレス→体固め）崔領ニ、●不動力也、石切
▽６人タッグマッチ
宮原健斗、○ヨシタツ、ＫＡＩ（９分１７秒、ヨシタツロックＩ）●ゼウス、石川修司、ボディガー
▽アジアタッグ選手権試合
野村直矢、○青柳優馬（１８分１７秒、ロックスターバスター→片エビ固め）青木篤志、●佐藤光留
※第１０３代王者組が２度目の防衛に成功
▽世界ジュニアヘビー級選手権試合
○ＴＡＪＩＲＩ（９分４４秒、パズソーキック→片エビ固め）Ｕ・ドラゴン●
※第４５代王者が２度目の防衛に失敗。第４６代王者が誕生。
▽世界タッグ王座決定戦
○秋山準、大森隆男
（１８分４３秒、リストクラッチ式エクスプロイダー→片エビ固め）関本大介●、伊東竜二
※第７８代王者組が決定。
▽三冠ヘビー級選手権試合
○ジョー・ドーリング（２０分１０秒、レボリューションボム→エビ固め）諏訪魔●
※第５８代王者が初防衛に失敗。第５９代王者が誕生。
観衆１８７０人。