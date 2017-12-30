ロッキー川村、高山善廣への支援募金呼びかける「どうか応援を」
2017年12月30日15時24分 スポーツ報知
◆ニコプロｐｒｅｓｅｎｔｓハードヒット「ＹＥＳ， ＷＥ ＡＲＥ ＨＡＲＤ ＨＩＴ！！」（３０日、新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ）
メインイベントでロッキー川村（３６）が服部健太（２９）をＫＯで破り、勝利を飾った。試合後、川村は、今年５月の試合中に頸髄完全損傷の重傷を負い長期入院中の高山善廣（５１）へ「まだ、高山さんは戦っています。どうか応援をよろしくお願いします」と会場で行っている高山支援の募金への協力を声を震わせながら呼びかけていた。また、柔道男子６６キロ級でアテネ、北京と五輪２大会連続で金メダルを獲得した内柴正人（３９）が来場し、リングに登場した。
▽第１試合（１０分１本勝負）
〇岩本 煌史（２分３４秒、肩固め）●小林 裕
▽第２試合（１０分１本勝負）
前口 太尊（時間切れ引き分け）唐沢 志陽
▽第３試合（１０分１本勝負）
〇中村 大介（２分３０秒、腕ひしぎ逆十字固め）●中台 戦
▽第４試合（１０分１本勝負）
〇青木 篤志（３分１７秒、レフェリーストップ）●阿部 史典
▽第５試合（グラップリングタッグマッチ１５分１本勝負）
〇石森 太二、鶴巻 伸洋（１１分０９秒、クロスフェイスロック）松本 崇寿、●ＳＵＳＨＩ
▽第６試合（１０分１本勝負）
〇野村 卓矢（７分３７秒、レフェリーストップ）●和田 拓也
▽第７試合（タッグマッチ１５分１本勝負）
高橋“人喰い”義生、〇鈴木 秀樹（１２分１２秒、腕固め）ＫＥＩ山宮、●佐藤 光留
▽メインイベント（１５分１本勝負）
〇ロッキー川村（１４分０２秒、ＫＯ）●服部 健太