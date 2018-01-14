長州力、飯伏幸太と初タッグで快勝…全試合結果
2018年1月14日20時57分 スポーツ報知
◆「ＰＯＷＥＲ ＨＡＬＬ２０１８」（１４日、後楽園ホール）観衆１６５７人
プロレスラー長州力（６６）が、飯伏幸太（３５）、伊橋剛太（３４）とトリオを結成。永遠のライバル、藤波辰爾（６４）、ＴＡＫＡみちのく（４４）、関本大介（３６）組と６人タッグで対戦し飯伏がＴＡＫＡをシットダウン式ラストライドからのエビ固めで破り、勝利を収めた。
▽第１試合（３０分１本勝負）
〇中嶋勝彦（６分４９秒、バーディカルスパイク→片エビ固め）●奥田啓介
▽第２試合（タッグマッチ３０分１本勝負）
〇アンドリュー・エベレッタ、ジェイ・ブラッドリー（９分３４秒、シューティングスタープレス→片エビ固め）原田大輔、●タダスケ
▽第３試合（６人タッグマッチ３０分１本勝負）
杉浦貴、小川良成、〇ＬＥＯＮＡ（１１分５８秒、逆さ押さえ込み）マイバッハ谷口、大原はじめ、●吉田充宏
▽第４試合（６人タッグマッチ３０分１本勝負）
〇潮崎豪、クワイエット・ストーム、神谷英慶（１３分２２秒、ショートレンジ式剛腕ラリアット→片エビ固め）越中詩郎、ＡＫＩＲＡ、●斎藤彰俊
▽第５試合（ダブルメインイベント１。タッグマッチ６０分１本勝負）
〇丸藤正道、鷹木信悟（１４分２７秒、不知火→片エビ固め）田中将斗、●マサ北宮
▽第６試合（ダブルメインイベント２。６人タッグマッチ６０分１本勝負）
長州力、〇飯伏幸太、伊橋剛太（１４分２０秒、シットダウン式ラストライド→エビ固め）藤波辰爾、●ＴＡＫＡみちのく、関本大介