オカダ・カズチカ、４年連続ベストバウト受賞に「２０１８年も記憶に残る試合をする」
2018年1月18日12時16分 スポーツ報知
東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」の授賞式が１８日、都内で行われ、１月４日の新日本・東京ドーム大会でのケニー・オメガ戦で年間最高試合賞（ベストバウト）を受賞したオカダ・カズチカ（３０）は４年連続でベストバウトを受賞、「ＭＶＰも合わせて８個目のトロフィーなのでもうそろそろベストバウトは卒業でもいいかなと思いますが、１８年もしっかりみなさんの記憶に残るような試合をしたいと思います」と誓っていた。
対戦相手のオメガ（３４）は「１７年はビッグマッチが多かった。来年もこのステージに立ちたい。だから今年も新日本で頑張る」と誓っていた。
受賞者は以下の通り。
東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」
▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）内藤哲也（３５）＝新日本＝
▽年間最高試合賞（ベストバウト）オカダ・カズチカｖｓケニー・オメガ（新日本１月４日、４東京ドーム）
▽最優秀タッグチーム賞 諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）＝全日本＝
▽殊勲賞 ＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ＝
▽敢闘賞 柴田勝頼（３８）＝新日本＝
▽技能賞 鈴木秀樹（３７）＝大日本＝
▽新人賞 青柳優馬（２２）＝全日本＝
▽女子プロレス大賞 紫雷イオ（２７）＝スターダム＝
▽特別賞 松井珠理奈（２０）＝豆腐プロレス・“ハリウッド”ＪＵＲＩＮＡ＝
▽レスリング特別表彰 須崎優衣（１８）＝安部学院高＝
奥野春菜（１８）＝至学館大＝
川井梨沙子（２３）＝ジャパンビレッジ＝
土性沙羅（２３）＝東新住建＝
高橋侑希（２４）＝ＡＬＳＯＫ＝
文田健一郎（２２）＝日体大＝