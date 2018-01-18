諏訪魔＆石川がプロレス大賞最優秀タッグ 諏訪魔「石川選手と暴れ回った年」
2018年1月18日14時15分 スポーツ報知
東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」の授賞式が１８日、都内のホテルで行われ、最優秀タッグチーム賞を受賞した全日本の諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）がさらなる飛躍を誓った。
諏訪魔は「名誉ある賞を受賞させて頂き大変うれしく思います。ありがとうございます」と感謝し「２０１７年は石川選手と暴れ回った年だった」と振り返り「２０１８年は面白い対戦相手がどっかにいるんじゃないかなと思ってどんどん見つけにいっていきたい」と宣言。石川も「この賞に恥じないような戦いをしていきたい」と飛躍を誓っていた。
受賞者の一覧は以下の通り。
東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」
▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）内藤哲也（３５）＝新日本＝
▽年間最高試合賞（ベストバウト）オカダ・カズチカｖｓケニー・オメガ（新日本１月４日、東京ドーム）
▽最優秀タッグチーム賞 諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）＝全日本＝
▽殊勲賞 ＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ＝
▽敢闘賞 柴田勝頼（３８）＝新日本＝
▽技能賞 鈴木秀樹（３７）＝大日本＝
▽新人賞 青柳優馬（２２）＝全日本＝
▽女子プロレス大賞 紫雷イオ（２７）＝スターダム＝
▽特別賞 松井珠理奈（２０）＝豆腐プロレス・“ハリウッド”ＪＵＲＩＮＡ＝
▽レスリング特別表彰 須崎優衣（１８）＝安部学院高＝
奥野春菜（１８）＝至学館大＝
川井梨沙子（２３）＝ジャパンビレッジ＝
土性沙羅（２３）＝東新住建＝
高橋侑希（２４）＝ＡＬＳＯＫ＝
文田健一郎（２２）＝日体大＝