青柳優馬、「感謝の気持ちを込めて戦う」プロレス大賞新人賞
2018年1月18日14時34分 スポーツ報知
東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」の授賞式が１８日、都内のホテルで行われ、新人賞を受賞した全日本の青柳優馬（２２）は「応援して支えてくれたみなさまのおかげだと思っております。感謝の気持ちを込めて戦っていきたいと思います」と喜びを表していた。
受賞者の一覧は以下の通り。
東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」
▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）内藤哲也（３５）＝新日本＝
▽年間最高試合賞（ベストバウト）オカダ・カズチカｖｓケニー・オメガ（新日本１月４日、東京ドーム）
▽最優秀タッグチーム賞 諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）＝全日本＝
▽殊勲賞 ＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ＝
▽敢闘賞 柴田勝頼（３８）＝新日本＝
▽技能賞 鈴木秀樹（３７）＝大日本＝
▽新人賞 青柳優馬（２２）＝全日本＝
▽女子プロレス大賞 紫雷イオ（２７）＝スターダム＝
▽特別賞 松井珠理奈（２０）＝豆腐プロレス・“ハリウッド”ＪＵＲＩＮＡ＝
▽レスリング特別表彰
須崎優衣（１８）＝安部学院高＝
奥野春菜（１８）＝至学館大＝
川井梨沙子（２３）＝ジャパンビレッジ＝
土性沙羅（２３）＝東新住建＝
高橋侑希（２４）＝ＡＬＳＯＫ＝
文田健一郎（２２）＝日体大＝