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青柳優馬、「感謝の気持ちを込めて戦う」プロレス大賞新人賞

2018年1月18日14時34分  スポーツ報知
  • 新人賞を受賞した青柳

　東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」の授賞式が１８日、都内のホテルで行われ、新人賞を受賞した全日本の青柳優馬（２２）は「応援して支えてくれたみなさまのおかげだと思っております。感謝の気持ちを込めて戦っていきたいと思います」と喜びを表していた。

　受賞者の一覧は以下の通り。

　東京スポーツ新聞社制定「２０１７年度プロレス大賞」

　▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）内藤哲也（３５）＝新日本＝

　▽年間最高試合賞（ベストバウト）オカダ・カズチカｖｓケニー・オメガ（新日本１月４日、東京ドーム）

　▽最優秀タッグチーム賞　諏訪魔（４１）＆石川修司（４２）＝全日本＝

　▽殊勲賞　ＹＡＭＡＴＯ（３６）＝ＤＲＡＧＯＮ　ＧＡＴＥ＝

　▽敢闘賞　柴田勝頼（３８）＝新日本＝

　▽技能賞　鈴木秀樹（３７）＝大日本＝

　▽新人賞　青柳優馬（２２）＝全日本＝

　▽女子プロレス大賞　紫雷イオ（２７）＝スターダム＝

　▽特別賞　松井珠理奈（２０）＝豆腐プロレス・“ハリウッド”ＪＵＲＩＮＡ＝

　▽レスリング特別表彰

　須崎優衣（１８）＝安部学院高＝

　奥野春菜（１８）＝至学館大＝

　川井梨沙子（２３）＝ジャパンビレッジ＝

　土性沙羅（２３）＝東新住建＝

　高橋侑希（２４）＝ＡＬＳＯＫ＝

　文田健一郎（２２）＝日体大＝

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