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ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ組がオカダ、後藤組撃破でＩＷＧＰタッグ初防衛！…後楽園大会全結果

2018年2月7日0時0分  スポーツ報知
  • ＩＷＧＰタッグ王座を初防衛したＳＡＮＡＤＡ（左）とＥＶＩＬ

　◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（６日、東京・後楽園ホール、観衆１７０６人・札止め）

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＫＵＳＨＩＤＡ、タイガーマスク、獣神サンダーライガー（７分５５秒　腕ひしぎ十字固め）八木哲大、成田蓮、海野翔太●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇中西裕二郎、ヒクレオ（７分０４秒　ピンプジュース→片エビ固め）天山広吉、岡倫之●

　▽北村克哉７番勝負第５戦・２０分１本勝負

　〇中西学（７分１８秒　アルゼンチンバックブリーカー）北村克哉●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ロッキー・ロメロ、ＳＨＯ、ＹＯＨ（８分５５秒　逆さ抑え込み）エル・デスペラード、金丸義信、ＴＡＫＡみちのく●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ジェイ・ホワイト、石井智宏、矢野通（９分２７秒　レフェリーストップ）ジュース・ロビンソン、デビッド・フィンレー、トーア・ヘナーレ●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇鈴木みのる、飯塚高史、タイチ（１２分００秒　ヒールホールド）真壁刀義、マイケル・エルガン、田口隆祐●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、外道、ウィル・オスプレイ（１１分３９秒　カルマ→片エビ固め）内藤哲也、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●

　▽ＩＷＧＰタッグ選手権試合６０分１本勝負

　〇ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ（１８分１４秒　ＥＶＩＬ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、後藤洋央紀●

　※ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ組が初防衛

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