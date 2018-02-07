ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ組がオカダ、後藤組撃破でＩＷＧＰタッグ初防衛！…後楽園大会全結果
2018年2月7日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（６日、東京・後楽園ホール、観衆１７０６人・札止め）
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＫＵＳＨＩＤＡ、タイガーマスク、獣神サンダーライガー（７分５５秒 腕ひしぎ十字固め）八木哲大、成田蓮、海野翔太●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇中西裕二郎、ヒクレオ（７分０４秒 ピンプジュース→片エビ固め）天山広吉、岡倫之●
▽北村克哉７番勝負第５戦・２０分１本勝負
〇中西学（７分１８秒 アルゼンチンバックブリーカー）北村克哉●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ロッキー・ロメロ、ＳＨＯ、ＹＯＨ（８分５５秒 逆さ抑え込み）エル・デスペラード、金丸義信、ＴＡＫＡみちのく●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ジェイ・ホワイト、石井智宏、矢野通（９分２７秒 レフェリーストップ）ジュース・ロビンソン、デビッド・フィンレー、トーア・ヘナーレ●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇鈴木みのる、飯塚高史、タイチ（１２分００秒 ヒールホールド）真壁刀義、マイケル・エルガン、田口隆祐●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、外道、ウィル・オスプレイ（１１分３９秒 カルマ→片エビ固め）内藤哲也、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●
▽ＩＷＧＰタッグ選手権試合６０分１本勝負
〇ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ（１８分１４秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、後藤洋央紀●
※ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ組が初防衛