武藤と蝶野の戦いに札止めのファンが大歓声

リングで躍動する武藤

◆「ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ＭＡＳＴＥＲＳ」（１６日、後楽園ホール）

プロレスラー武藤敬司（５５）がプロデュースする「ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ＭＡＳＴＥＲＳ」（１６日、後楽園ホール）で「プロレスリング・マスターズｖｓＴＥＡＭ２０００スペシャル８人タッグマッチ」で蝶野正洋（５４）が率いるＴ２０００の天山広吉（４６）、ヒロ斎藤（５６）、ＡＫＩＲＡ（５１）、スーパーＪ（５５）が武藤、藤波辰爾（６４）、長州力（６６）、獣神サンダーライガーと対戦。天山がアナコンダバイスでライガーを破り、Ｔ２０００再結成を飾った。観衆は１６３９人で超満員札止めで武藤と蝶野の激突に往年のファンが酔いしれていた。

試合結果は以下の通り。

▽第１試合（１５分１本勝負）

佐野巧真（時間切れ引き分け）大矢剛功

▽第２試合（タッグマッチ３０分１本勝負）

〇ウルトラセブン、獅龍（１０分５５秒、リバースプレス→エビ固め）●ブラック・タイガーＶ、ブラック・タイガーＶ２

▽第３試合（６人タッグマッチ３０分１本勝負）

〇藤原喜明、高橋義生、冨家飛駈（１４分４５秒、フジワラ・アームバー）リッキー・フジ、●黒田哲広、保坂秀樹

▽セミファイナル（６人タッグマッチ４５分１本勝負）

〇グレート小鹿、タイガー戸口、百田光雄（１０分４９秒、首固め）越中詩郎、●青柳政司、斎藤、彰俊

▽メインイベント（プロレスリング・マスターズｖｓＴＥＡＭ２０００スペシャル８人タッグマッチ６０分１本勝負）

〇天山広吉、ヒロ斎藤、ＡＫＩＲＡ、スーパーＪ ｗｉｔｈ蝶野正洋（１５分１０秒、アナコンダバイス）武藤敬司、藤波辰爾、長州力、●獣神サンダーライガー