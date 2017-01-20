【巨人】９３選手に開幕戦チャンス…宮崎キャンプメンバー発表

２軍で調整することになった亀井

巨人は１９日、２月１日からの宮崎キャンプメンバーを発表した。１軍は計３５人で構成され、期待される“若手の突き上げ部門”からは宇佐見、石川、柿沢らを抜てきした。支配下登録の外国人選手も全員入ったが、ＦＡで加入した山口俊やレギュラー候補の亀井や橋本到らは外れた。

【一軍 ３５人】

◆投手（１６人）森福允彦、澤村拓一、菅野智之、マシソン、吉川光夫、内海哲也、宮國椋丞、桜井俊貴、田原誠次、マイコラス、カミネロ、山口鉄也、戸根千明、高木勇人、乾真大、田口麗斗

◆捕手（３人）小林誠司、實松一成、宇佐見真吾

◆内野手（１０人）坂本勇人、阿部慎之助、クルーズ、村田修一、マギー、岡本和真、山本泰寛、柿澤貴裕、辻東倫、吉川大幾

◆外野手（６人）陽岱鋼、ギャレット、長野久義、重信慎之介、石川慎吾、立岡宗一郎

【二軍 ３０人】

◆投手（１５人）大竹寛、杉内俊哉、西村健太朗、谷岡竜平、山口俊、今村信貴、與那原大剛、池田駿、江柄子裕樹、中川皓太、廖任磊、篠原慎平、大竹秀義、ソリマン、アダメス

◆捕手（３人）相川亮二、松崎啄也、田中貴也

◆内野手（６人）寺内崇幸、脇谷亮太、藤村大介、中井大介、増田大輝、坂口真規

◆外野手（６人）亀井善行、松本哲也、橋本到、堂上剛裕、北篤、青山誠

【三軍 ２８人】

◆投手（１５人）畠世周、高田萌生、大江竜聖、巽大介、長谷川潤、山川和大、坂本工宜、盆井俊、成瀬功亮、堀岡隼人、土田瑞起、橋本篤郎、矢島陽平、田中大輝、メルセデス

◆捕手（３人）河野元貴、鬼屋敷正人、高山竜太朗

◆内野手（５人）吉川尚輝、片岡治大、川相拓也、田島洸成、マルティネス

◆外野手（５人）和田恋、加藤脩平、高橋洸、松原聖弥、松澤裕介