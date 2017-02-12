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【巨人】菅野がフリー打撃に“初登板”長野、ギャレットに４１球
2017年2月12日12時47分 スポーツ報知
フリー打撃に登板しギャレットの打球を見つめる菅野
巨人・菅野が１２日、フリー打撃に登板した。
実戦形式での初登板となり、ＷＢＣ球を使用し、長野、ギャレットを相手に４１球を投げた。
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