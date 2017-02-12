注 目 報知杯弥生賞馬主席ご招待   女流名人戦は２２日最終第５局に   MLB内勤アルバイト募集
Facebook
Twitter

【巨人】菅野がフリー打撃に“初登板”長野、ギャレットに４１球

2017年2月12日12時47分  スポーツ報知
  • フリー打撃に登板しギャレットの打球を見つめる菅野

　巨人・菅野が１２日、フリー打撃に登板した。

　実戦形式での初登板となり、ＷＢＣ球を使用し、長野、ギャレットを相手に４１球を投げた。

  • 楽天SocialNewsに投稿！
ニュース 順位表スコア速報
林家三平のドームすいません
矢口カメラマン G-Photobook
矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ