【巨人】先発・田口は無失点も２番手・桜井が打たれＯＰ戦初戦落とす…ＤｅＮＡ戦経過

◆オープン戦 巨人３―５ＤｅＮＡ（２５日・那覇）

【試合経過】

◇９回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】（投手マシソン）嶺井三ゴロ、乙坂の代打関根右越１号本塁打、桑原中飛、狩野三振

【巨】（左翼関根）岡本左飛、田中貴中飛、立岡四球、重信遊飛

◇８回（両軍０）

【Ｄ】（投手田原誠、捕手田中貴）狩野右飛、佐野左翼線二塁打、ロペス三ゴロ、シリアコ死球、白崎の投手内野安打で佐野三進、シリアコ二進、倉本の代打柴田三邪飛

【巨】（遊撃柴田）ギャレット二ゴロ、石川中前安打、辻中飛、吉川大投ゴロ

◇７回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】（投手砂田、一塁岡本、三塁辻、左翼石川）倉本投ゴロ、嶺井三ゴロ、乙坂中前安打、桑原三振

【巨】吉川大遊ゴロ、岡本左前安打、宇佐見の右中間二塁打で岡本生還、立岡中飛、重信の中前安打で宇佐見一挙生還、桑原の悪送球の間に重信二進、長野二飛

◇６回（両軍１）

【Ｄ】（遊撃吉川大）田中浩一ゴロ、佐野右中間１号本塁打、ロペス遊ゴロ、シリアコ中前安打、宮崎の代打白崎右飛

【巨】（投手砂田、二塁狩野）重信中飛、長野中前安打、マギーの代打ギャレットの二ゴロで長野二進、阿部の中前安打で長野一挙生還（代走石川）、村田二飛

◇５回（両軍０）

【Ｄ】嶺井三振、乙坂三直、桑原右飛

【巨】クルーズ中前安打（代走吉川大）、岡本の左前安打でクルーズ二進、宇佐見スリーバント失敗で三振、立岡二ゴロ併殺打

◇４回（Ｄ３、巨０）

【Ｄ】（投手桜井）田中浩左前安打、梶谷四球で田中浩二進、ロペス三振、シリアコのとき暴投で田中浩三進、シリアコの左越二塁打で田中浩、梶谷ともに生還、ホームへの送球間にシリアコ三進、宇佐見の三塁への悪送球の間にシリアコ生還、宮崎三ゴロ、倉本一ゴロ

【巨】（右翼佐野）マギー中飛、阿部左飛、村田三振

◇３回（両軍０）

【Ｄ】嶺井三ゴロ、乙坂三振、桑原右飛

【巨】立岡二ゴロ、重信遊ゴロ、長野三振

◇２回（両軍０）

【Ｄ】シリアコ三振、宮崎遊ゴロ、倉本右飛

【巨】阿部中前安打、村田の三ゴロで阿部二封、クルーズ一邪飛、岡本の中前安打で村田一挙三進、倉本の悪送球の間に岡本二進、宇佐見投ゴロ

◇１回（両軍０）

【Ｄ】桑原三振、田中浩右前安打、梶谷三振、ロペス二直

【巨】立岡一直、重信左飛、長野右前安打、マギー三振