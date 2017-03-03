【巨人】史上初！キューバでＧ戦録画放送…昨季公式戦から１０試合
2017年3月3日19時6分 スポーツ報知
巨人は３日、キューバで史上初となる巨人戦放送が決まったと発表した。
放送が予定されている試合は、昨シーズンの巨人戦のうち下記１０試合が対象で、試合の映像は日本テレビ放送網を通し、キューバ国営ラジオ・テレビ協会（注１）で録画放送。すでに２月２６日から放送がスタートしている。今回の放送は、日本テレビと独立行政法人国際交流基金（注２）の共同事業により実現した。
【放送予定試合】下記１０試合（いずれも東京ドームで２０１６年開催）
５月４日（水）広島
５月６日（金）中日
５月７日（土）中日
５月８日（日）中日
６月１７日（金）ロッテ
６月１８日（土）ロッテ
６月１９日（日）ロッテ
６月２８日（火）中日
６月２９日（水）中日
６月３０日（木）中日
【放送局】キューバ国営ラジオ・テレビ協会
【放送チャンネル】Ｔｅｌｅ ＲＥＢＥＬＤＥ （スポーツ専門チャンネル）
【番組名】Ｂｅｉｓｂｏｌ Ｉｎｔｅｒｎａｃｉｏｎａｌ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂａｓｅｂａｌｌ）
（注１）キューバ国営ラジオ・テレビ協会（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｏ Ｃｕｂａｎｏ ｄｅ Ｒａｄｉｏ ｙ Ｔｅｌｅｖｉｓｉ？ｎ）：キューバ唯一のラジオ・テレビ局。
（注２）独立行政法人国際交流基金（Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）：
文化芸術交流・海外における日本語教育および日本研究・知的交流の３つを主要活動分野として、世界の各地域において総合的に国際文化交流事業を実施する日本で唯一の専門機関。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｐｆ．ｇｏ．ｊｐ／