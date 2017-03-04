【巨人】吉川光、代打大田を二ゴロに抑える…試合経過

◆オープン戦 日本ハム３―９巨人（４日・札幌ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【巨】（投手白村、左翼矢野）柿沢三ゴロ失、岡本の三ゴロで柿沢二進、石川三ゴロ、宇佐見の代打田中貴左飛

【日】（捕手田中貴）石井一一ゴロ失、大嶋遊ゴロ併殺打、渡辺二直

◇８回（巨１、日０）

【巨】（投手井口）吉川大四球、立岡の右前安打で吉川大一挙三進、重信の左犠飛で吉川大生還、ギャレット中飛、辻左飛

【日】（二塁吉川大、遊撃増田）岸里左飛、田中賢三飛、横尾左中間二塁打、森山の代打大田二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】（投手谷元）岡本二ゴロ、石川、宇佐見ともに三振

【日】渡辺中飛、西川遊ゴロ、近藤左飛

◇６回（両軍０）

【巨】（捕手大嶋、一塁渡辺、二塁横尾、遊撃石井一）マギーの代打ギャレット、阿部の代打辻ともに三振、村田の代打柿沢遊ゴロ

【日】（投手吉川光、一塁辻、三塁柿沢）田中賢中前安打、横尾の中前安打で田中賢二進、森山の遊ゴロで横尾二封、田中賢三進、石井一三振、大嶋二ゴロ

◇５回（巨２、日１）

【巨】（捕手清水）岡本右前安打、石川の中前安打で岡本二進、宇佐見のとき投手浦野のけん制を二塁石井一後逸し岡本三進、石川二進、宇佐見の左越二塁打で岡本、石川ともに生還、吉川大遊邪飛、立岡左邪飛、重信二ゴロ

【日】（投手沢村）清水死球で投手沢村危険球退場（一塁走者代走大嶋、投手戸根）中島、西川ともに四球で満塁（二塁走者代走渡辺）、近藤二ゴロ併殺打、その間大嶋生還、渡辺三進、岸里二ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】（右翼岸里）重信三振、マギー遊撃内野安打、阿部三振、村田右飛

【日】（投手森福）横尾三ゴロ、森山三振、石井一二ゴロ

◇３回（巨６、日２）

【巨】立岡四球、重信の三塁バント内野安打を三塁近藤一塁へ悪送球し立岡三進、マギーのとき重信二盗、マギー四球で満塁、阿部の右前安打で立岡生還、なお満塁、村田の右中間二塁打で重信、マギーともに生還、阿部三進、岡本遊飛、石川の二ゴロで阿部生還、村田三進、宇佐見の中飛を中堅西川落球し村田生還、宇佐見二進、吉川大の右中間二塁打で宇佐見生還、（投手浦野）立岡一ゴロ

【日】石井一左翼線二塁打、市川の中前安打で石井一生還、中島四球、西川の左前安打で市川三進、中島二進し満塁、近藤の一ゴロで西川二封、その間市川生還、中島三進、岡三振、田中賢二ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】阿部遊ゴロ、村田四球、岡本右飛、石川の左越二塁打で村田三進、宇佐見死球で満塁、吉川大の三ゴロで石川三封

【日】田中賢投ゴロ、横尾中飛、森山遊飛

◇１回（両軍０）

【巨】立岡遊ゴロ、重信中前安打、マギー二ゴロ併殺打

【日】西川三振、近藤遊ゴロ、岡二ゴロ