【巨人】新外国人・カミネロ、１回無安打の快投…試合経過

◆オープン戦 日本ハム３―０巨人（５日・札幌ドーム）

◇９回（巨０、日Ｘ）

【巨】（投手上原）岡本遊直、阿部の代打石川三振、増田一ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手公文、捕手市川）ギャレット二飛、宇佐見三ゴロ失、辻死球で宇佐見二進、立岡の投ゴロで宇佐見三進、辻二進、重信投ゴロ

【日】（投手廖任磊、捕手田中貴、左翼重信、中堅柿沢）西川遊飛、石井一、近藤ともに三振

◇７回（両軍０）

【巨】（投手斉藤、二塁横尾、遊撃石井一、右翼森山）阿部四球、村田二ゴロ併殺打、長野投ゴロ

【日】（投手カミネロ、三塁辻、遊撃増田）岸里左飛、大嶋、横尾ともに三振

◇６回（巨０、日２）

【巨】（投手石川直）辻、立岡ともに三振、重信中前安打、マギー右飛

【日】（投手山口鉄、一塁岡本、三塁村田）中島中前安打、西川中飛、石井一の右翼線二塁打で中島三進、近藤四球で満塁、岡の中前安打で中島、石井一ともに生還、近藤二進、矢野の代打田中賢三邪飛、渡辺の遊ゴロで岡二封

◇５回（両軍０）

【巨】（投手マーティン）村田中飛、長野三振、ギャレット四球、宇佐見のときギャレット二盗、捕手大嶋が二塁へ悪送球しその間にギャレット三進、宇佐見三振

【日】渡辺二ゴロ、岸里遊ゴロ、大嶋二ゴロ

◇４回（巨０、日１）

【巨】（投手武田）重信三振、マギー遊ゴロ、阿部二ゴロ

【日】西川遊撃内野安打、石井一の右前安打で西川二進、近藤の左前安打で西川一挙生還、石井二進、岡三振、矢野三ゴロ併殺打

◇３回（両軍０）

【巨】宇佐見中前安打、辻二ゴロ併殺打、立岡一ゴロ

【日】岸里一ゴロ、大嶋二ゴロ、中島遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】村田、長野ともに中飛、ギャレット二ゴロ

【日】岡二ゴロ、矢野三ゴロ、渡辺三振

◇１回

【巨】立岡遊直、重信一ゴロ失、マギーのとき重信二盗、マギー、阿部ともに三振（両軍０）

【日】西川三振、石井一遊ゴロ、近藤三ゴロ