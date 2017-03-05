注 目 ＷＢＣ　7日開幕   サイト限定！記者の取っておきコラム   藤波辰爾４５周年ヒストリー連載中
Facebook
Twitter

【巨人】新外国人・カミネロ、１回無安打の快投…試合経過

2017年3月5日15時39分  スポーツ報知
  • ７回に登板し、好投したカミネロ

　◆オープン戦　日本ハム３―０巨人（５日・札幌ドーム）

　◇９回（巨０、日Ｘ）
　【巨】（投手上原）岡本遊直、阿部の代打石川三振、増田一ゴロ

　◇８回（両軍０）
　【巨】（投手公文、捕手市川）ギャレット二飛、宇佐見三ゴロ失、辻死球で宇佐見二進、立岡の投ゴロで宇佐見三進、辻二進、重信投ゴロ
　【日】（投手廖任磊、捕手田中貴、左翼重信、中堅柿沢）西川遊飛、石井一、近藤ともに三振

　◇７回（両軍０）
　【巨】（投手斉藤、二塁横尾、遊撃石井一、右翼森山）阿部四球、村田二ゴロ併殺打、長野投ゴロ
　【日】（投手カミネロ、三塁辻、遊撃増田）岸里左飛、大嶋、横尾ともに三振

　◇６回（巨０、日２）
　【巨】（投手石川直）辻、立岡ともに三振、重信中前安打、マギー右飛
　【日】（投手山口鉄、一塁岡本、三塁村田）中島中前安打、西川中飛、石井一の右翼線二塁打で中島三進、近藤四球で満塁、岡の中前安打で中島、石井一ともに生還、近藤二進、矢野の代打田中賢三邪飛、渡辺の遊ゴロで岡二封

　◇５回（両軍０）
　【巨】（投手マーティン）村田中飛、長野三振、ギャレット四球、宇佐見のときギャレット二盗、捕手大嶋が二塁へ悪送球しその間にギャレット三進、宇佐見三振
　【日】渡辺二ゴロ、岸里遊ゴロ、大嶋二ゴロ

　◇４回（巨０、日１）
　【巨】（投手武田）重信三振、マギー遊ゴロ、阿部二ゴロ
　【日】西川遊撃内野安打、石井一の右前安打で西川二進、近藤の左前安打で西川一挙生還、石井二進、岡三振、矢野三ゴロ併殺打

　◇３回（両軍０）
　【巨】宇佐見中前安打、辻二ゴロ併殺打、立岡一ゴロ
　【日】岸里一ゴロ、大嶋二ゴロ、中島遊ゴロ

　◇２回（両軍０）
　【巨】村田、長野ともに中飛、ギャレット二ゴロ
　【日】岡二ゴロ、矢野三ゴロ、渡辺三振

　◇１回
　【巨】立岡遊直、重信一ゴロ失、マギーのとき重信二盗、マギー、阿部ともに三振（両軍０）
　【日】西川三振、石井一遊ゴロ、近藤三ゴロ

試合詳細
  • 楽天SocialNewsに投稿！
ニュース 順位表スコア速報
林家三平のドームすいません
矢口カメラマン G-Photobook
矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ