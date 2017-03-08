【巨人】乾、西村が９回に３失点サヨナラ負け…中日戦試合経過

９回１死満塁、西村は京田 にサヨナラ二塁打を浴びがっくり

◆オープン戦 中日４Ｘ―３巨人（８日・岡崎）

【試合経過】

◇９回（巨１、中３Ｘ）

【巨】（投手浅尾）ギャレット中飛、田中貴中前安打、辻の中前安打で田中一挙三進、吉川大の右越二塁打で田中生還、辻三進、重信遊飛、石川二ゴロ

【中】（投手乾）森野四球（代走加藤）、（投手西村）石川の代打亀沢の遊ゴロで加藤二封、堂上の代打藤井四球で亀沢二進、松井佑の代打溝脇の左前安打で亀沢一挙生還、藤井二進、木下拓四球で満塁（一塁走者木下の代走杉山）、京田の中越二塁打で藤井、溝脇ともに生還しサヨナラ

◇８回（巨１、中０）

【巨】（投手ロンドン）立岡左前安打（代走吉川大）、重信の投前バントで吉川二進、石川の右前安打で吉川一挙生還、柿沢中飛、北四球で石川二進、岡本右飛

【中】（投手谷岡、二塁吉川大）大島左前安打、遠藤のとき大島二盗失敗、遠藤、石岡ともに二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】（投手アラウホ、左翼遠藤、右翼松井佑）岡本中飛、ギャレット三振、宇佐見の代打村田中前安打、辻のとき暴投で村田二進、辻左飛

【中】（投手戸根、捕手田中貴）堂上三振、松井佑四球、木下拓のとき一塁走者松井佑けん制で戻りきれずタッチアウト、木下拓四球、京田中飛

◇６回（両軍０）

【巨】長野二ゴロ、柿沢四球、北三ゴロ併殺打

【中】（投手江柄子、右翼石川）近藤の代打遠藤右飛、石岡四球、森野のとき石岡二盗、森野の二ゴロで石岡三進、石川遊ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】宇佐見三振、辻二飛、立岡四球、重信遊ゴロ

【中】（一塁岡本、三塁柿沢、左翼北）木下拓左飛、京田二ゴロ、大島バント投ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】阿部中前安打、マギーの投ゴロで阿部二進、岡本死球、ギャレット二ゴロ併殺打

【中】石川中飛、堂上三振、松井佑二ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】宇佐見遊ゴロ、辻右翼線二塁打、立岡の左前安打で辻三進、重信四球で満塁、長野遊ゴロ併殺打

◇【中】京田左前安打、大島の右前安打で京田二進、近藤の二ゴロで京田三進、大島二封、石岡四球で満塁、森野二ゴロ併殺打

◇２回（巨０、中１）

【巨】マギー遊ゴロ、岡本右飛、ギャレット二ゴロ

◇【中】森野三振、石川左中間二塁打、堂上の右飛失で石川三進、松井佑の右前安打で石川生還、堂上二進、木下拓二ゴロ併殺打

◇１回（巨１、中０）

【巨】立岡右中間二塁打、重信の投前バントで立岡三進、長野の左前安打で立岡生還、阿部三振のとき長野二盗失敗で併殺

◇【中】大島中飛、近藤二飛、石岡遊ゴロ