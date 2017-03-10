【巨人】立岡２安打も打線続かずオリックスに敗れる…試合経過

◆オープン戦 オリックス８―２巨人（１０日・ほっともっと神戸）

【試合経過】

◇９回（巨０、オＸ）

【巨】（投手吉田一、一塁小島）実松捕邪飛、辻遊飛、柿沢三振

◇８回（巨０、オ３）

【巨】（投手沢田、二塁岩崎、遊撃鈴木昂、右翼吉田雄）石川三振、マギーの代打ギャレット右前安打、吉川大の二ゴロでギャレット二封、岡本三振

【オ】（投手江柄子）伏見四球、伊藤の三ゴロ失で伏見二進、川端死球で満塁、Ｔ－岡田の左前安打で伏見、伊藤ともに生還、川端二進（Ｔ－岡田の代走小島）、若月の三塁前バントを吉川大が一塁へ悪送球し満塁（犠打失策）、駿太の二直で小島戻れず併殺、岩崎の左翼線二塁打で川端生還、若月三進、鈴木昂二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】宇佐見の代打実松、辻の二ゴロで実松二進、柿沢の一ゴロで実松三進、重信四球、長野のとき重信二盗、長野二ゴロ

【オ】（投手カミネロ、捕手実松、右翼北）安達の代打岩崎三ゴロ、鈴木昂中飛、吉田正三振

◇６回（巨０、オ１）

【巨】（一塁Ｔ－岡田、三塁伊藤、左翼川端）マギー二ゴロ、村田右飛、岡本三振

【オ】（投手森福、一塁岡本、三塁吉川大、左翼石川）川端死球、Ｔ－岡田のとき川端二盗、Ｔ－岡田の二ゴロで川端三進、若月の遊ゴロで川端生還、駿太三振

◇５回（巨１、オ２）

【巨】辻中前安打、立岡のとき暴投で辻二進、立岡遊ゴロ、重信三ゴロ失、長野の二ゴロで辻三進、重信二封、遊撃の安達が一塁へ悪送球し、辻生還、阿部二ゴロ

【オ】（二塁柿沢）駿太死球、安達の中前安打で駿太一挙三進、鈴木昂の投前バントで駿太生還、安達二進、吉田正の右前安打で安達一挙生還、伏見の三ゴロで吉田正二封、小谷野の代打伊藤三振

◇４回（巨０、オ２）

【巨】（投手山岡）阿部投ゴロ、マギー三振、村田四球、岡本の左前安打で村田二進、宇佐見の遊ゴロで岡本二封

【オ】（投手戸根）吉田正投ゴロ、ロメロ右前安打（代走伏見）、小谷野の左前安打で伏見二進、中島の中越二塁打で伏見生還、小谷野三進、Ｔ－岡田の右犠飛で小谷野生還、中島三進、若月遊ゴロ

◇３回（巨１、オ０）

【巨】宇佐見二ゴロ失、辻の投前バントで宇佐見二進、立岡の左中間二塁打で宇佐見生還、重信三振、長野二ゴロ

【オ】若月三ゴロ、駿太三振、安達四球、鈴木昂二邪飛

◇２回（両軍０）

【巨】マギー三振、村田右飛、岡本三振

【オ】小谷野一邪飛、中島三ゴロ、Ｔ－岡田左飛

◇１回（両軍０）

【巨】立岡二塁内野安打、重信のとき立岡二盗失敗、重信四球、長野の三ゴロで重信二進、阿部左飛

【オ】安達四球、鈴木昂の三塁前バントで安達二進、吉田正三飛、ロメロ三振