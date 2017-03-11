【巨人】オリックス打線に９安打浴び６失点で完敗…試合経過

巨人は１安打完封負け

◆オープン戦 オリックス６―０巨人（１１日・ほっともっと神戸）

【試合経過】

◇９回（巨０、オＸ）

【巨】（投手ヘルメン、一塁岩崎、左翼吉田雄）田中貴の代打ギャレット、吉川大ともに三振、柿沢遊ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（遊撃鈴木昴）村田一ゴロ、石川二ゴロ失、岡本遊ゴロ併殺打

【オ】（投手田原、一塁辻）Ｔ－岡田三振、伊藤三ゴロ、川端の代打吉田雄右前安打、若月死球で吉田二進、駿太投ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】長野二ゴロ、重信三振、マギー右中間二塁打（代走増田）、阿部三振

【オ】（投手谷岡、捕手田中貴、三塁増田、中堅柿沢）西野、安達ともに三振、ロメロの代打小島二ゴロ

◇６回（巨０、オ１）

【巨】（投手西）岡本遊ゴロ、宇佐見左飛、吉川大三邪飛

【オ】（投手山口鉄）Ｔ－岡田遊ゴロ失、伊藤の投前バントでＴ－岡田二進、川端の遊ゴロでＴ－岡田三進、若月の左前安打でＴ－岡田生還、駿太の右前安打で若月二進、武田三振

◇５回（両軍０）

【巨】阿部一ゴロ、村田遊ゴロ、石川三ゴロ

【オ】武田左前二塁打、西野の三塁前バントで武田三進、安達中飛、ロメロ遊ゴロ

◇４回（巨０、オ５）

【巨】長野二ゴロ、重信バント三ゴロ、マギー遊ゴロ

【オ】武田右翼線二塁打、西野の投前バントで武田三進、安達の左前安打で武田生還、ロメロ四球で安達二進、Ｔ－岡田の右前安打で安達一挙生還、ロメロ二進、伊藤の右前安打で満塁、川端三振、若月の中越二塁打でロメロ、Ｔ－岡田、伊藤一挙生還、駿太中飛

◇３回（両軍０）

【巨】岡本三ゴロ、宇佐見遊ゴロ、吉川大三振

【オ】川端、若月ともに遊ゴロ、駿太一ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】阿部投ゴロ、村田三飛、石川三振

【オ】ロメロ左飛、Ｔ－岡田遊直、伊藤二ゴロ

◇１回（両軍０）

【巨】長野一ゴロ、重信二ゴロ、マギー三振

【オ】武田三飛、西野中飛、安達三ゴロ