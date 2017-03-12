【巨人】打線沈黙 連日の１安打負けでＯＰ戦４連敗…試合経過

◆オープン戦 阪神５―１巨人（１２日・甲子園）

【試合経過】

◇９回（巨０、神Ｘ）

【巨】（投手藤川、二塁西田、三塁糸原、左翼板山、中堅中谷）柿沢三振、増田四球、岡本二ゴロ併殺打

◇８回（両軍０）

【巨】（投手松田）吉川大三振、石川、重信ともに一ゴロ

【神】（投手篠原）岡崎右翼線二塁打、江越の代打西田三振、北條二飛、高山の代打板山のとき暴投で岡崎三進、板山三振

◇７回（両軍０）

【巨】（投手高橋、捕手岡崎、二塁糸原）ギャレット三振、辻二ゴロ、宇佐見三振

【神】新井三振、原口三ゴロ、俊介左前安打、糸原二ゴロ

◇６回（巨０、神１）

【巨】石川四球、重信三振のとき石川二盗失敗で併殺、柿沢四球、マギーの三ゴロ失で柿沢二進（マギーの代走増田）、岡本一邪飛

【神】（投手中川、三塁増田）上本右前安打、長坂の代打大山の二ゴロで上本二進、江越の右前安打で上本三進、北條の左前安打で上本生還、江越二進、高山三振、中谷右飛

◇５回（巨０、神３）

【巨】（投手伊藤和、三塁中谷、右翼俊介）ギャレット投ゴロ、辻四球、宇佐見の二ゴロで辻二進、吉川大三振

【神】江越遊撃内野安打、北條のとき江越二盗、北條の遊ゴロで江越三進、高山の中前安打で江越生還、中谷の三ゴロで高山二進、福留の代打新井の左前安打で高山一挙生還、原口四球で新井二進、俊介の左前安打で新井一挙生還、原口二進、送球間に原口三塁狙うも二、三塁間で挟まれタッチアウト

◇４回（両軍０）

【巨】長野遊ゴロ、マギー中飛、岡本遊ゴロ

【神】（中堅柿沢）原口投ゴロ、鳥谷二ゴロ、上本右前安打、長坂三飛

◇３回（両軍１）

【巨】辻三振、宇佐見投ゴロ、吉川大三ゴロ失、石川の左翼線二塁打で吉川大一挙生還、重信一ゴロ

【神】江越遊ゴロ失、北條四球で江越二進、高山の右前安打で江越一挙生還、北條二進、中谷遊飛、福留遊ゴロ併殺打

◇２回（両軍０）

【巨】マギー三振、岡本左飛、ギャレット二ゴロ

【神】原口遊ゴロ、鳥谷三振、上本左翼線二塁打、長坂三振

◇１回（両軍０）

【巨】石川中飛、重信、長野ともに二ゴロ

【神】北條四球、高山三振のとき北條二盗、中谷の二ゴロで北條三進、福留二ゴロ