【巨人】連敗４でストップ！…ソフトバンク戦試合経過

◆オープン戦 ソフトバンク２―３巨人（１４日・長崎）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【巨】（投手岩嵜）辻左前安打、実松一塁バント邪飛、吉川大の右前安打で辻二進、石川左飛、重信二ゴロ

【ソ】（投手戸根）釜元三振、甲斐の代打吉村中前安打（代走牧原）、本多のとき牧原二盗、本多、上林ともに三振

◇８回（両軍１）

【巨】（左翼真砂）重信二塁内野安打、長野のとき重信二盗、長野の遊ゴロで重信三進、村田の遊ゴロ野選で重信生還、増田三振、岡本中飛

【ソ】（投手リャオ・レンレイ、中堅柿沢）上林投前バント内野安打、今宮のとき上林二盗、今宮の一ゴロで上林三進、柳田の中前安打で上林生還、塚田のとき柳田二盗、塚田の中前安打で柳田一挙本塁狙うもタッチアウト、送球の間に塚田二進、真砂四球、明石投ゴロ

◇７回（巨０、ソ１）

【巨】（一塁塚田）宇佐見の代打ギャレット二ゴロ、吉川大投ゴロ、石川三振

【ソ】（投手池田、捕手実松）中村晃二ゴロ、明石三振、釜元右中間三塁打、甲斐の中前安打で釜元生還、本多三ゴロ

◇６回（両軍０）

【巨】（投手松本裕、捕手甲斐）長野三振、阿部の代打村田右前安打、マギーの中前安打で村田二進（一塁代走増田）、岡本三振、辻遊ゴロ

【ソ】（投手谷岡、三塁増田）上林左前安打、今宮三振、川島の代打柳田のとき上林二盗、柳田三振、ジェンセン一邪飛

◇５回（巨２、ソ０）

【巨】岡本三ゴロ失、辻の右翼線二塁打で岡本一挙三進、宇佐見遊ゴロ、吉川大の遊ゴロで岡本本塁狙うもタッチアウト、辻三進、石川の左中間二塁打で辻、吉川大ともに生還、重信二ゴロ

【ソ】明石右前安打、釜本の投ゴロで明石二封、鶴岡のとき釜本二盗、鶴岡三振、本多中飛

◇４回

【巨】長野右前安打、阿部二ゴロ併殺打、マギー一邪飛

【ソ】川島左飛、ジェンセン右飛、中村晃一ゴロ（両軍０）

◇３回（両軍０）

【巨】宇佐見三振、吉川大四球、石川、重信ともに三振

【ソ】鶴岡三ゴロ、本多二ゴロ、上林右中間二塁打、今宮三振

◇２回（両軍０）

【巨】マギー三振、岡本三ゴロ、辻左飛

【ソ】ジェンセン三振、中村晃中前安打、明石の一ゴロ失で中村晃二進、釜本遊ゴロ併殺打

◇１回（両軍０）

【巨】石川三ゴロ、重信投ゴロ、長野四球、阿部三振

【ソ】上林一ゴロ、今宮中飛、川島遊ゴロ