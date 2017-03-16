【巨人】杉内、３回３／２を３失点、ソフトバンク戦試合経過

◆オープン戦 ソフトバンク５―３巨人（１６日・福岡ヤフオクドーム）

◇９回（巨０、ソＸ）

【巨】（投手岩嵜、中堅釜元、右翼真砂）柿沢、田中貴、石川三者連続三振

◇８回（巨２、ソ１）

【巨】（投手寺原）田中貴四球、石川の左前安打で田中貴二進、重信の三ゴロで田中貴三進、石川二進、ギャレット中飛、マギー四球で満塁（マギーの代走増田）、吉川大の右前安打で田中貴、石川ともに生還、増田一挙三進、岡本四球で満塁、（投手嘉弥真）辻中飛

◇【ソ】（一塁辻、遊撃増田）今宮投ゴロ、福田遊撃内野安打（代走釜元）、城所の二ゴロで釜元二封（代走真砂）、上林の右前安打で真砂一挙三進、甲斐の左前安打で真砂生還、上林二進、曽根二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】（投手飯田、捕手甲斐、三塁曽根、遊撃今宮、左翼上林、中堅城所）岡本捕邪飛、辻、柿沢ともに中飛

【ソ】明石、塚田、柳田三者連続三振

◇６回（巨０、ソ１）

【巨】（二塁明石）長野の代打ギャレット三振、マギー三ゴロ、投ゴロ

【ソ】（投手マイコラス、捕手田中貴、三塁吉川大）福田右翼線二塁打、江川の代打城所のバント捕ゴロ失（失策吉川大）で福田三進、長谷川勇のときボークで福田生還、城所二進、長谷川勇、高谷の代打ジェンセンともに三振、曽根左飛

◇５回（巨１、ソ０）

【巨】（右翼福田）岡本三振、辻右前安打、柿沢右飛、実松の中前安打で辻一挙三進、石川の右前安打で辻生還、実松二進、重信の遊ゴロで石川二封

【ソ】曽根バント投ゴロ、本多四球、塚田のとき本多二盗失敗、塚田右前安打、柳田の左前安打で塚田一挙三進、吉村のとき柳田二盗、吉村三振

◇４回（巨０、ソ１）

【巨】石川三振、重信左中間三塁打、長野三振、マギー四球、村田の三ゴロでマギー二封

【ソ】柳田一ゴロ、吉村投ゴロ、中村晃死球、江川の左中間二塁打で中村晃一挙生還、長谷川勇四球、（投手中川）高谷投ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】辻、柿沢、実松三者連続三振

【ソ】曽根中飛、本多遊ゴロ、塚田三ゴロ

◇２回（巨０、ソ２）

【巨】マギー、村田ともに遊ゴロ、岡本三直

【ソ】吉村三振、中村晃中前安打、江川左中間１号２ラン、長谷川勇中飛、高谷左飛

◇１回（両軍０）

【巨】石川、重信ともに三振、長野三ゴロ

【ソ】本多三振、塚田右前安打、柳田投ゴロ併殺打