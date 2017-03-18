【巨人】４安打１点のみ ９失点で完敗…試合経過

２回にチーム唯一の得点となる先制打を放った村田

◆オープン戦 ロッテ９―１巨人（１８日・ＺＯＺＯマリン）

【試合経過】

◇９回（巨０、ロＸ）

【巨】（投手高野）石川右飛、ギャレット右前安打、北の左翼線二塁打でギャレット三進、吉川大三振、辻遊直

◇８回（両軍０）

【巨】（投手松永、二塁中村、遊撃平沢、左翼柴田）河野三振、立岡二ゴロ、柿沢三ゴロ

【ロ】（二塁増田）加藤、井上ともに三ゴロ、柴田右飛

◇７回（巨０、ロ４）

【巨】（投手有吉、中堅岡田、右翼加藤）マギー三振、村田一ゴロ、辻一ゴロ失、岡本三振

【ロ】（一塁岡本、三塁吉川大、左翼北）井口の代打井上右飛、パラデス中前安打（代走柴田）、（投手戸根）鈴木右前安打で柴田二進（鈴木の代走平沢）、高浜の二塁内野安打で満塁、大嶺翔の右越二塁打で柴田、平沢ともに生還、高浜三進、吉田の左犠飛で高浜生還、中村の右中間三塁打で大嶺翔生還、（投手中川）岡田遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【巨】（投手藤岡、捕手吉田、一塁高浜、三塁大嶺翔）重信一ゴロ、長野三ゴロ、阿部の代打ギャレット三振

【ロ】（投手谷岡、中堅柿沢、右翼石川）中村左前安打、荻野三直、伊志嶺の代打加藤のとき中村二盗失敗、加藤二ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】岡本二ゴロ、河野、立岡ともに三振

【ロ】鈴木中前安打、ダフィー二飛、大嶺翔三振のとき鈴木二盗、田村遊ゴロ

◇４回（巨０、ロ２）

【巨】マギー三ゴロ、村田遊ゴロ、辻二ゴロ

【ロ】田村左中間二塁打、中村の捕前バントで田村三進、荻野の中犠飛で田村生還、伊志嶺左翼線二塁打、井口の中前安打で伊志嶺一挙生還、パラデス二ゴロ

◇３回（巨０、ロ３）

【巨】河野右前安打、立岡の左前安打で河野二進、重信のバント投ゴロで河野三封、立岡二進、長野遊飛、阿部三ゴロ

【ロ】荻野遊ゴロ、伊志嶺中前安打、井口のとき伊志嶺二盗、井口三振、パラデスの遊撃内野安打で伊志嶺一挙生還、鈴木死球でパラデス二進、ダフィーの中前安打でパラデス一挙生還、鈴木二進、大嶺翔のとき暴投で鈴木三進、ダフィー二進、大嶺翔の遊撃内野安打で鈴木生還、ダフィー三進、田村のとき大嶺翔二盗試みるが一、二塁間で挟まれ、その間にダフィーがホームスティールを狙うも二、三塁間で挟まれタッチアウト

◇２回（巨１、ロ０）

【巨】阿部四球、マギーの遊直で遊撃中村が併殺狙うも悪送球となり阿部二進、村田の右前安打で阿部一挙生還、辻の二ゴロで村田二封、岡本の遊ゴロで辻二封

【ロ】ダフィー右中間二塁打、大嶺翔三ゴロ、田村の二ゴロでダフィー三塁狙うもタッチアウト、中村三振

◇１回（両軍０）

【巨】立岡二ゴロ、重信遊ゴロ、長野二ゴロ

【ロ】荻野四球、伊志嶺四球で荻野二進、井口の二ゴロで荻野三進、伊志嶺二進、パラデス一邪飛、鈴木二ゴロ