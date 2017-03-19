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【巨人】吉川光６回４失点、チームは３連敗…西武戦試合経過

2017年3月19日16時0分  スポーツ報知
  • ６回２死二塁、源田に中越え適時三塁打を浴び、肩を落とす先発の吉川光（右）と捕手・宇佐見

　◆オープン戦　西武６―２巨人（１９日・メットライフドーム）

　【試合経過】

　◇９回（巨１、西Ｘ）

　【巨】（投手シュリッター）長野中前安打（代走増田）、岡本の右前安打で増田二進、辻の遊ゴロで増田三進、岡本二封、二塁送球を一塁木村文が後ろに逸らす間に増田生還、実松の代打北四球で辻二進、中井四球で満塁、立岡三振、柿沢左飛

　◇８回（巨０、西２）

　【巨】（投手大石、一塁木村文、三塁鬼崎、右翼田代）中井四球、立岡の左前安打で中井二進、石川の代打阿部の二ゴロ併殺打で中井三進、マギー四球、吉川大右飛

　◇【西】（投手森福、中堅柿沢、右翼長野）斉藤右前安打、山川左越１号２ラン、水口二飛、岡田三振、源田二ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手武隈、一塁浅村、二塁水口、左翼斉藤）岡本一邪飛、辻三振、宇佐見の代打実松左飛

　【西】（投手田原、捕手実松）熊代、浅村ともに遊ゴロ、中村三振

　◇６回（巨１、西３）

　【巨】（投手藤原）立岡投手内野安打、石川右飛、マギーのとき立岡二盗、マギーの左中間二塁打で立岡生還、村田右飛、長野中飛

　【西】（三塁吉川大）中村中前安打、メヒアのとき暴投で中村二進、メヒア左飛、山川の右飛で中村三進、栗山の左越二塁打で中村生還（代走水口）、岡田の左前安打で水口一挙生還、岡本の本塁への悪送球（失策）の間に岡田二進、源田の中越三塁打で岡田生還、木村文三振

　◇５回（両軍０）

　【巨】岡本右前安打、辻の一ゴロで岡本二進、宇佐見の二ゴロで岡本三進、中井中飛

　【西】岡田三飛、源田投手内野安打、木村文四球で源田二進、熊代のとき源田盗塁死、送球間に木村文二進、熊代四球、浅村遊飛

　◇４回（両軍０）

　【巨】マギー四球、村田三ゴロ併殺打、長野遊ゴロ

　【西】中村左前安打、メヒア右飛、山川の遊ゴロで中村二封、栗山の遊ゴロで山川二封

　◇３回（両軍０）

　【巨】辻遊ゴロ、宇佐見一ゴロ、中井左翼線二塁打、立岡四球、石川二ゴロ

　【西】木村文二直、熊代遊ゴロ、浅村左飛

　◇２回（巨０、西１）

　【巨】マギー三ゴロ、村田三振、長野中前安打、岡本の遊ゴロで長野二封

　【西】メヒア左中間２号本塁打、山川右飛、栗山中前安打、岡田右飛、源田遊ゴロ

　◇１回（両軍０）

　【巨】中井左前安打、立岡二ゴロ併殺打、石川一ゴロ

　【西】木村文二飛、熊代右前安打、浅村右飛、中村一ゴロ

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