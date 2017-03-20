【巨人】宮国が５回無失点も逆転負けで４連敗…ヤクルト戦試合経過

◆オープン戦 ヤクルト４―２巨人（２０日・神宮）

【試合経過】

◇９回（巨０、ヤＸ）

【巨】（投手ルーキ、左翼鵜久森、中堅榎本、右翼雄平）吉川大の代打辻三振、中井四球、岡本の代打阿部三振、実松の代打柿沢投ゴロ

◇８回（巨０、ヤ１）

【巨】（投手平井、一塁荒木、二塁谷内、遊撃広岡、中堅雄平、右翼鵜久森）石川二ゴロ、マギー左飛、村田二飛

【ヤ】（投手マシソン、捕手実松、三塁増田）中村一ゴロ、広岡三振、西浦左越二塁打、鵜久森の左越二塁打で西浦生還、飯原三ゴロ

◇７回（巨０、ヤ３）

【巨】（投手村中）河野四球、立岡二ゴロ併殺打、重信二ゴロ

【ヤ】（投手山口）三輪の代打鵜久森四球、飯原の遊ゴロで鵜久森二封、雄平の三ゴロで飯原二封、畠山の左前安打で雄平二進（代走谷内）、荒木の左越二塁打で雄平、畠山一挙生還、岡本の本塁送球の間に荒木三進、三塁送球をマギーが後ろに逸らす間に荒木生還、大引三振

◇６回（両軍０）

【巨】（投手土肥）村田遊ゴロ、クルーズ三振、中井左前安打、岡本二邪飛

【ヤ】（投手篠原、吉川大）大引一ゴロ、中村中前安打、土肥の代打グリーン三振、西浦三ゴロ

◇５回（巨２、ヤ０）

【巨】（左翼飯原、中堅三輪）中井中前安打、岡本四球で中井二進、河野の三塁前バントで中井三進、岡本二進、立岡の投ゴロで中井飛び出し三本間で挟まれタッチアウト、岡本三進、重信の左前安打で岡本生還、立岡二進、長野の左前安打で立岡一挙生還、重信二進、マギー三振

【ヤ】（右翼石川）雄平二ゴロ、畠山左飛、荒木中飛

◇４回（両軍０）

【巨】マギー二飛、村田三ゴロ、クルーズ左飛

【ヤ】西浦二ゴロ、三輪、坂口ともに一ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】河野右前安打、立岡の二ゴロで河野二封、重信の二ゴロで立岡二進、長野三振

【ヤ】大引二ゴロ、中村三ゴロ、ブキャナン遊飛

◇２回（両軍０）

【巨】マギー三振、村田中飛、クルーズ四球、中井の中前安打でクルーズ二進、岡本二飛

【ヤ】雄平三振、畠山四球、荒木遊ゴロ併殺打

◇１回（両軍０）

【巨】立岡三ゴロ、重信二ゴロ、長野中飛

【ヤ】西浦右飛、三輪二ゴロ、坂口三ゴロ