【巨人】ああ５連敗 カミネロ、９回２失点で逆転負け…日本ハム戦試合経過

◆オープン戦 巨人１―２日本ハム（２２日・伊勢）

【試合経過】

◇９回（日２、巨０）

【日】（投手カミネロ、捕手実松、一塁中井、二塁吉川大、三塁増田）大谷中前安打（代走石井一）、レアードの右前安打で石井一一挙三進、松本の捕前バントで石井一生還、レア―ド二進、実松の野選で松本一塁、田中賢三振、横尾の左前安打で満塁、石川亮のときカミネロのボークでレアード生還、松本三進、横尾二進、石川亮三振、中島三ゴロ

◇【巨】（投手白村、三塁石川一）立岡二ゴロ、クルーズ三振、北二ゴロ

◇８回（両軍０）

【日】（投手マシソン、三塁吉川大、右翼北）中島遊ゴロ、西川三ゴロ、近藤遊飛

【巨】（投手公文、左翼渡辺）辻一ゴロ、宇佐見の代打実松中飛、中井遊ゴロ

◇７回（両軍０）

【日】（投手谷岡、一塁岡本、二塁中井、左翼石川、中堅立岡、右翼長野）岡遊ゴロ、田中賢二ゴロ、横尾中前安打、石川亮の右前安打で横尾一挙三進、（投手森福）中島のとき石川二盗失敗

【巨】（投手石川直、中堅松本）マギー一邪飛、長野三振、石川右越安打、岡本二飛

◇６回（両軍０）

【日】近藤三振、大谷遊ゴロ、レアード中飛

【巨】（投手谷元）中井二飛、立岡二ゴロ、村田の代打クルーズ右飛

◇５回（両軍０）

【日】石川亮遊ゴロ、中島三直、西川左飛

【巨】石川、岡本ともに遊ゴロ、辻死球、宇佐見三振

◇４回（両軍０）

【日】レアード左飛、岡遊飛、田中賢中越二塁打、横尾投ゴロ

【巨】村田、マギー、長野いずれも中飛

◇３回（両軍０）

【日】中島三ゴロ、西川二ゴロ、近藤遊撃内野安打、大谷三振

【巨】宇佐見二ゴロ、中井右飛、立岡中飛

◇２回（日０、巨１）

【日】岡二飛、田中賢二ゴロ、横尾四球、石川亮中飛

【巨】長野左越１号本塁打、石川遊ゴロ、岡本右飛、辻一ゴロ

◇１回（両軍０）

【日】西川三振、近藤二ゴロ、大谷四球、レアード三直

【巨】中井右前安打、立岡の遊撃内野安打で中井二進、中島の二塁悪送球で中井三進、村田の投直で立岡飛び出しアウト、マギー左飛