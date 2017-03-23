【巨人】投壊１１失点で６連敗…日本ハム戦試合経過

◆オープン戦 巨人２―１１日本ハム（２３日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（日５、巨２）

【日】（投手田原、三塁辻、遊撃吉川大）森山中前安打、石井一中飛、石川亮死球で森山二進、中島四球で満塁、西川押し出し四球で森山生還、なお満塁、近藤右中間二塁打で石川亮、中島、西川一挙生還、（投手谷岡）矢野の代打渡辺のとき捕逸で近藤三進、（渡辺６球目の左邪飛を重信落球）、渡辺の中前安打で近藤生還、松本二ゴロ併殺打

【巨】（投手井口、一塁渡辺、中堅松本）河野の代打石川一ゴロ、立岡四球、重信の代打岡本中越２号２ラン、長野左飛、阿部四球（代走増田）、マギーのとき暴投で増田二進、マギー三振

◇８回（両軍０）

【日】（投手山口鉄）近藤一ゴロ、大谷の代打矢野左翼線二塁打、松本の二ゴロで矢野三進、横尾中飛

【巨】（投手鍵谷、捕手石川亮）村田右飛、クルーズ二飛、中井三振

７回（両軍０）

【日】横尾右中間二塁打、森山四球、石井一の捕前バントで横尾三進、森山二進、清水の遊ゴロで横尾三本間に挟まれタッチアウト、その間に森山三進、清水二進、中島四球で満塁、西川中飛

【巨】（投手武田）長野右飛、阿部、マギーともに中飛

６回（両軍０）

【日】（投手中川）中島遊撃内野安打、西川の三ゴロで中島二進、近藤の遊ゴロで中島三進、大谷四球、レアード一邪飛

【巨】（一塁松本、二塁横尾、三塁石井一）河野右飛、立岡、重信ともに三振

◇５回（日３、巨０）

【日】近藤二ゴロ、大谷左越４号本塁打、レアード右翼線二塁打、横尾三直、森山右越２号２ラン、石井一右中間二塁打、清水三振

【巨】マギー三ゴロ、村田中飛、クルーズ左前安打、中井遊ゴロ

◇４回（両軍０）

【日】石井一右前安打、清水の捕前バントで石井二進、中島三振のとき石井三盗、西川一ゴロ

【巨】重信一ゴロ、長野二飛、阿部二ゴロ

◇３回（両軍０）

【日】レアード捕飛、横尾、森山ともに中飛

【巨】中井遊ゴロ、河野、立岡ともに三振

◇２回（両軍０）

【日】中島三ゴロ、西川右飛、近藤左中間二塁打、大谷中飛

【巨】マギー二ゴロ、村田右飛、クルーズ三ゴロ

◇１回（日３、巨０）

【日】西川右前安打、近藤の投前バントで西川二進、大谷四球、レアードの左翼線二塁打で西川生還、大谷三進、横尾の右中間二塁打で大谷、レアードともに生還、森山の右前安打で横尾三進、石井一三振、清水右飛

【巨】立岡左前安打、重信の二ゴロで立岡二封、長野のとき重信二盗、長野の二ゴロで重信三進、阿部右飛