【巨人】内海、６回２安打０封の好投で連敗ストップ…試合経過

◆オープン戦 巨人２―０ロッテ（２５日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（ロ０、巨Ｘ）

【ロ】（投手カミネロ、一塁中井、二塁寺内、遊撃辻）荻野三ゴロ、角中右前安打（代走伊志嶺）、岡田の二ゴロで伊志嶺二進、大嶺翔の代打井口三ゴロ

◇８回（両軍０）

【ロ】（投手マシソン）井上遊飛、田村三ゴロ、中村遊飛

【巨】（投手藤岡）阿部右前安打（代走寺内）、マギー二ゴロ併殺打、村田四球（代走柿沢）、吉川大の代打石川右飛

◇７回（両軍０）

【ロ】（投手池田、捕手小林、遊撃吉川大、左翼亀井）ダフィー三振、鈴木一ゴロ、パラデス遊ゴロ

【巨】（投手大谷、三塁大嶺翔）中井右飛、立岡一ゴロ、長野三ゴロ

◇６回（両軍０）

【ロ】荻野三進、角中二ゴロ、清田中飛

【巨】（投手東條、中堅岡田）村田左飛、岡本右前安打（代走重信）、クルーズのとき重信二盗、クルーズ三邪飛、宇佐見の代打亀井二ゴロ

◇５回（ロ０、巨１）

【ロ】パラデス中前安打、井上中飛、田村三振、中村のときパラデス二進、中村投ゴロ

【巨】中井左中間二塁打、立岡投ゴロ、長野の中前安打で中井一挙生還、阿部一飛、マギー遊ゴロ

◇４回（ロ０、巨１）

【ロ】清田右飛、ダフィー遊ゴロ、鈴木二ゴロ

【巨】阿部四球、マギーの中前安打で阿部一挙三進、村田の投ゴロ併殺打の間に阿部生還、岡本左越二塁打、クルーズの左前安打で岡本三進、宇佐見のときクルーズ二盗、宇佐見三振

◇３回（両軍０）

【ロ】中村左飛、荻野、角中ともに遊ゴロ

【巨】中井三直、立岡中飛、長野三振

◇２回（両軍０）

【ロ】パラデス四球、井上三振、田村遊ゴロ併殺打

【巨】マギー四球、村田三振、岡本の左前安打でマギー二進、クルーズ三振、宇佐見二ゴロ

◇１回（両軍０）

【ロ】荻野左前安打、角中四球で荻野二進、清田、ダフィーともに三振、鈴木右飛

【巨】中井中前安打、立岡の投前バントで中井二進、長野中飛、阿部三振