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【巨人】ＯＰ戦５勝１４敗　最終戦完封負けで開幕に不安残す…ロッテ戦試合経過

2017年3月26日16時50分  スポーツ報知
  • ８回無死、ソロ本塁打を放って生還した中村の後ろで厳しい表情を見せる高橋監督

　◆オープン戦　巨人０―２ロッテ（２６日・東京ドーム）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【ロ】鈴木右飛、（投手谷岡）ダフィー、大嶺翔ともに中飛

　【巨】（投手田中靖）小林の代打亀井右飛、中井三振、（投手松永）立岡の代打石川二ゴロ

　◇８回（ロ１、巨０）

　【ロ】（投手田原、遊撃寺内）中村左越２号本塁打、荻野中前安打、伊志嶺の投前バントで荻野二進、（投手森福）角中三振、パラデス二ゴロ

　【巨】（投手益田、左翼加藤、中堅岡田）村田遊ゴロ、長野中飛、岡本捕邪飛

　◇７回（両軍０）

　【ロ】（投手山口鉄）鈴木右飛、ダフィー中前二塁打、大嶺翔の一ゴロでダフィー三進、田村遊ゴロ

　【巨】（投手内）坂本勇左飛、阿部遊飛、マギー三振

　◇６回（両軍０）

　【ロ】伊志嶺左前安打、角中遊ゴロ併殺打、パラデス中飛

　【巨】（投手大嶺祐）小林遊ゴロ、中井三振、立岡中前安打、坂本勇のとき立岡二盗失敗

　◇５回（両軍０）

　【ロ】田村四球、中村遊ゴロ併殺打、荻野左飛

　【巨】マギー遊ゴロ、村田遊飛、長野右前安打、岡本遊ゴロ

　◇４回（ロ１、巨０）

　【ロ】角中左中間二塁打、パラデス三振、鈴木の一ゴロ失で角中一挙生還、ダフィー三振、大嶺翔左飛

　【巨】立岡左翼線安打で二塁狙うもタッチアウト、坂本勇三振、阿部中飛

　◇３回（両軍０）

　【ロ】田村右前安打、中村左飛、荻野投飛、伊志嶺右飛

　【巨】岡本一邪飛、小林三直、中井二ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【ロ】パラデス右翼線三塁打、鈴木一ゴロ、ダフィー三振、大嶺翔中飛

　【巨】マギー一ゴロ、村田、長野ともに三振

　◇１回（両軍０）

　【ロ】荻野遊ゴロ、伊志嶺三振、角中遊ゴロ

　【巨】中井三ゴロ、立岡遊ゴロ、坂本勇右前安打、阿部一ゴロ

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