【巨人】ＯＰ戦５勝１４敗 最終戦完封負けで開幕に不安残す…ロッテ戦試合経過

◆オープン戦 巨人０―２ロッテ（２６日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【ロ】鈴木右飛、（投手谷岡）ダフィー、大嶺翔ともに中飛

【巨】（投手田中靖）小林の代打亀井右飛、中井三振、（投手松永）立岡の代打石川二ゴロ

◇８回（ロ１、巨０）

【ロ】（投手田原、遊撃寺内）中村左越２号本塁打、荻野中前安打、伊志嶺の投前バントで荻野二進、（投手森福）角中三振、パラデス二ゴロ

【巨】（投手益田、左翼加藤、中堅岡田）村田遊ゴロ、長野中飛、岡本捕邪飛

◇７回（両軍０）

【ロ】（投手山口鉄）鈴木右飛、ダフィー中前二塁打、大嶺翔の一ゴロでダフィー三進、田村遊ゴロ

【巨】（投手内）坂本勇左飛、阿部遊飛、マギー三振

◇６回（両軍０）

【ロ】伊志嶺左前安打、角中遊ゴロ併殺打、パラデス中飛

【巨】（投手大嶺祐）小林遊ゴロ、中井三振、立岡中前安打、坂本勇のとき立岡二盗失敗

◇５回（両軍０）

【ロ】田村四球、中村遊ゴロ併殺打、荻野左飛

【巨】マギー遊ゴロ、村田遊飛、長野右前安打、岡本遊ゴロ

◇４回（ロ１、巨０）

【ロ】角中左中間二塁打、パラデス三振、鈴木の一ゴロ失で角中一挙生還、ダフィー三振、大嶺翔左飛

【巨】立岡左翼線安打で二塁狙うもタッチアウト、坂本勇三振、阿部中飛

◇３回（両軍０）

【ロ】田村右前安打、中村左飛、荻野投飛、伊志嶺右飛

【巨】岡本一邪飛、小林三直、中井二ゴロ

◇２回（両軍０）

【ロ】パラデス右翼線三塁打、鈴木一ゴロ、ダフィー三振、大嶺翔中飛

【巨】マギー一ゴロ、村田、長野ともに三振

◇１回（両軍０）

【ロ】荻野遊ゴロ、伊志嶺三振、角中遊ゴロ

【巨】中井三ゴロ、立岡遊ゴロ、坂本勇右前安打、阿部一ゴロ