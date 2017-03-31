【巨人】新加入マギーに適時打、カミネロは１回無失点デビュー…中日戦試合経過

◆巨人６―２中日（３１日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（中０、巨Ｘ）

【中】（投手カミネロ）ビシエド三振、平田右飛、遠藤右翼線二塁打、京田三振

◇８回（両軍０）

【中】（投手マシソン、一塁中井、二塁寺内）大島三振、荒木左飛、ゲレーロ三振

【巨】（投手三ツ間）重信遊ゴロ、小林三振、マシソンの代打脇谷左飛

◇７回（両軍０）

【中】（左翼重信）京田三振、杉山二ゴロ、大野の代打亀沢遊ゴロ

【巨】（投手ジョーダン）坂本勇右前安打、阿部三振、マギー四球で坂本二進、長野のとき坂本三盗、長野遊直、マギー戻れず一塁タッチアウトで併殺

◇６回（両軍０）

【中】ゲレーロ遊ゴロ、ビシエド三ゴロ、平田中前安打、遠藤右飛

【巨】長野中前安打、岡本の左前安打で長野二進（一塁走者岡本の代走重信）、小林の投前バントで長野三進、重信二進、マイコラス三振、中井四球で満塁、立岡投直

◇５回（両軍２）

【中】遠藤右前二塁打、京田の右前安打で遠藤三進、杉山の左犠飛で遠藤生還、京田二進、大野の二直失で京田一挙生還、大野二進、大島の一ゴロで大野三進、荒木遊ゴロ

【巨】中井中前安打、立岡バント捕邪飛、坂本勇右越１号２ラン、阿部三振、マギー二ゴロ

◇４回（両軍０）

【中】ゲレーロ右前安打、ビシエドの遊撃小飛球を坂本ワンバウンドで処理し併殺、平田一直

【巨】岡本三振、小林二飛、マイコラス三振

◇３回（中０、巨２）

【中】杉山、大野ともに三振、大島右前安打、荒木二飛

【巨】マイコラス一邪飛、中井遊ゴロ、立岡右前安打、坂本勇四球で立岡二進、阿部の中前安打で立岡一挙生還、坂本二進、マギーの左越二塁打で坂本生還、阿部三進、長野一邪飛

◇２回（両軍０）

【中】平田三振、遠藤投ゴロ、京田遊ゴロ

【巨】長野一ゴロ、岡本二ゴロ、小林三振

◇１回（中０、巨２）

【中】大島二ゴロ、荒木投ゴロ、ゲレーロ左前二塁打、ビシエド三ゴロ

【巨】中井右前安打、立岡の三ゴロで中井二進、坂本勇投ゴロ、阿部右越１号２ラン、マギー二ゴロ