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【巨人】逆転勝利で開幕３連勝…中日戦経過

2017年4月2日17時2分  スポーツ報知
  • ４回無死一、二塁、阿部の右前適時打で生還した立岡を迎える（左から）村田ヘッドコーチ、高橋監督

　◆巨人６―３中日（２日・東京ドーム）

　【試合経過】

　◇９回（中０、巨Ｘ）

　【中】（投手カミネロ）ビシエド左前安打、平田三振、遠藤四球、京田二ゴロ併殺打

　◇８回（両軍０）

　【中】（投手マシソン、一塁中井、二塁寺内）大島三振、荒木遊ゴロ、ゲレーロ三振

　◇【巨】（投手浅尾）マギー三ゴロ、長野三振、（投手岩瀬）亀井四球、小林四球で亀井二進、マシソンの代打村田左飛

　◇７回（中１、巨０）

　【中】（左翼亀井）平田左越１号本塁打、遠藤二塁内野安打、（投手森福）京田の投直を森福一塁へ悪送球しその間に遠藤二進、木下拓の代打堂上右飛、吉見の代打石川左飛

　【巨】（投手岡田、捕手杉山）立岡三ゴロ、坂本勇遊ゴロ、阿部三飛

　◇６回（中０、巨４）

　【中】荒木三ゴロ、ゲレーロ左前安打、ビシエド投ゴロ併殺打

　【巨】坂本勇三塁内野安打、阿部の右翼線二塁打で坂本三進、マギーの左前安打で坂本生還、阿部三進、長野の遊ゴロで阿部挟まれタッチアウト、その間にマギー一挙三進、長野二進、岡本の代打亀井の右翼線二塁打でマギー、長野ともに生還、小林の右前安打で亀井三進、大竹寛の捕前バントで亀井生還、本塁への送球間に小林一挙三進、中井三振

　◇５回（両軍０）

　【中】京田右前安打、木下拓遊直、吉見の投前バントで京田二進、大島中飛

　【巨】大竹寛三振、中井三ゴロ、立岡二ゴロ

　◇４回（中１、巨２）

　【中】ゲレーロ左越１号本塁打、ビシエド一邪飛、平田一直、遠藤三振

　【巨】立岡一塁内野安打、坂本勇の右前安打で立岡二進、阿部の右前安打で立岡生還、坂本三進、マギーの三ゴロで坂本生還、阿部二進、長野死球、岡本左飛、小林二飛

　◇３回（両軍０）

　【中】吉見三振、大島二ゴロ、荒木三ゴロ

　【巨】岡本二ゴロ、小林四球、大竹寛スリーバント失敗三振、中井右飛

　◇２回（両軍０）

　【中】遠藤三振、京田一ゴロ、木下拓右飛

　【巨】阿部三ゴロ、マギー、長野ともに三振

　◇１回（中１、巨０）

　【中】大島中前安打、荒木の二ゴロで大島二進、ゲレーロ投直、ビシエドの右中間二塁打で大島生還、平田二ゴロ

　【巨】中井三ゴロ、立岡二ゴロ、坂本勇右飛

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