【巨人】投打かみ合い５連勝！カミネロが３試合連続セーブ…ＤｅＮＡ試合経過

◆ＤｅＮＡ２―４巨人（５日・横浜スタジアム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【巨】（投手進藤）小林遊ゴロ、亀井三振、中井中飛

【Ｄ】（投手カミネロ）進藤の代打乙坂三振、桑原遊ゴロ、梶谷中飛

◇８回（巨０、Ｄ１）

【巨】（投手砂田）立岡三振、坂本勇捕逸で振り逃げ、阿部二飛、マギー右前安打で坂本二進、長野四球で満塁、重信の代打村田の三ゴロで長野二封

【Ｄ】（投手マシソン、左翼亀井）ロペス三ゴロ、筒香左翼線二塁打、宮崎三振、倉本四球、白崎の中前安打で筒香生還、倉本二進、戸柱三振

◇７回（両軍０）

【巨】（投手田中健）小林三直、内海三振、中井三ゴロ

【Ｄ】白崎遊ゴロ、戸柱左飛、田中健の代打田中浩中前安打、桑原の左翼線二塁打で田中浩三進、梶谷右飛

◇６回（両軍０）

【巨】（投手須田）マギー三振、長野遊ゴロ、重信三振

【Ｄ】ロペス二ゴロ、筒香右越二塁打、宮崎中飛、倉本のとき暴投で筒香三進、倉本二ゴロ

◇５回（巨３、Ｄ０）

【巨】重信左翼線二塁打、小林の一ゴロで重信三進、内海の中前安打で重信生還、中井の左前安打で内海二進、立岡の右前安打で内海一挙生還、中井三進、坂本勇の左飛で中井生還、阿部中飛

【Ｄ】戸柱左前安打、井納の代打シリアコ三振、桑原左飛、梶谷三振

◇４回（巨１、Ｄ０）

【巨】中井一ゴロ、立岡遊ゴロ、坂本勇四球、阿部四球で坂本勇二進、マギーの三塁内野安打で坂本勇三進、阿部二進、三塁白崎の一塁への悪送球の間に坂本勇生還、阿部三進、マギー二進、長野中飛

【Ｄ】筒香二ゴロ、宮崎遊ゴロ、倉本四球、白崎三振

◇３回（巨０、Ｄ１）

【巨】重信二ゴロ、小林、内海ともに三振

【Ｄ】戸柱四球、井納の投前バントで戸柱二進、桑原の右前安打で戸柱三進、梶谷の二ゴロで戸柱生還、桑原二進、ロペス投ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】阿部右飛、マギー左前安打、長野遊ゴロ併殺打

【Ｄ】宮崎遊ゴロ、倉本一ゴロ、白崎右飛

◇１回（両軍０）

【巨】中井中飛、立岡三ゴロ、坂本勇三振

【Ｄ】桑原二ゴロ、梶谷遊ゴロ、ロペス左前安打、筒香一直