【巨人】阿部４号２ランも今季初黒星で連勝止まる…ＤｅＮＡ戦試合経過
◆ＤｅＮＡ４―２巨人（６日・横浜スタジアム）
【試合経過】
◇９回（巨０、ＤＸ）
【巨】（投手山崎康）長野中前安打、重信の二ゴロで長野二封、小林の代打亀井の左前安打で重信二進、池田の代打村田三振、中井中飛
◇８回（両軍０）
【巨】（投手砂田）立岡三振、坂本勇三ゴロ、阿部中前安打、（投手三上）マギー右飛
【Ｄ】（投手池田）ロペス三振、筒香一ゴロ、宮崎二ゴロ
◇７回（巨０、Ｄ２）
【巨】（投手パットン）長野投ゴロ、重信中前安打、小林三振のとき重信二盗、吉川光の代打脇谷四球、中井三振
【Ｄ】（投手山口鉄）倉本中前安打、白崎右飛、戸柱四球で倉本二進、（投手谷岡）パットンの代打田中浩の代打佐野四球で満塁、桑原三振、梶谷の中前安打で倉本、戸柱ともに生還、佐野三進、打者走者梶谷二塁狙うもタッチアウト
◇６回（巨２、Ｄ０）
【巨】中井一邪飛、立岡投ゴロ、坂本勇右前安打、阿部右越４号２ラン、マギー右飛
【Ｄ】ロペス一飛、筒香右前安打、宮崎遊ゴロ併殺打
◇５回（両軍０）
【巨】重信三振、小林遊ゴロ、吉川光二ゴロ
【Ｄ】ウィーランド左飛、桑原三ゴロ、梶谷三振
◇４回（両軍０）
【巨】坂本勇三振、阿部左飛、マギー中前安打、長野三振
【Ｄ】倉本、白崎ともに三振、戸柱投ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】小林三振、吉川光中前安打、中井三振、立岡中飛
【Ｄ】ロペス右飛、筒香遊ゴロ、宮崎三振
◇２回（巨０、Ｄ１）
【巨】マギー中飛、長野三ゴロ、重信三振
【Ｄ】白崎遊ゴロ失、戸柱の投ゴロで白崎二進、ウィーランド三振、桑原の左翼線二塁打で白崎生還、梶谷二飛
◇１回（巨０、Ｄ１）
【巨】中井三振、立岡右前安打、坂本勇のとき立岡二盗、坂本三振、阿部左邪飛
【Ｄ】桑原三直、梶谷中前安打、ロペス死球で梶谷二進、筒香三飛、宮崎の左前安打で梶谷一挙生還、ロペス二進、倉本の遊ゴロで宮崎二封