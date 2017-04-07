【巨人】マイコラス、７回１０安打３失点で２勝目…阪神戦試合経過

◆阪神―巨人（７日・甲子園）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【巨】（投手岩崎）坂本勇右飛、阿部三振、マギー一ゴロ

【神】（投手カミネロ）原口中飛、鳥谷左飛、北條死球、梅野の二ゴロで北條二封

◇８回（両軍０）

【巨】（投手高橋）マイコラスの代打石川三振、中井二飛、立岡左飛

【神】（投手マシソン）上本遊飛、糸井三振、福留遊飛

◇７回（巨１、神０）

【巨】マギー中越二塁打、長野の一ゴロでマギー三進、寺内の代打亀井の中飛でマギー生還、小林遊ゴロ

【神】（二塁中井、左翼亀井）梅野二直、松田の代打江越投ゴロ、高山三振

◇６回（巨０、神２）

【巨】（投手松田）中井中飛、立岡の三ゴロを鳥谷が一塁悪送球する間に立岡二進、坂本勇中飛、阿部三振

【神】上本中前安打、糸井の右前安打で上本一挙三進、福留の左前安打で上本生還、糸井二進、原口の遊ゴロで糸井三進、福留二封、鳥谷のとき暴投で糸井生還、原口二進、鳥谷の遊ゴロで原口三進、北條遊ゴロ

◇５回（巨０、神１）

【巨】長野中飛、岡本中前安打（代走寺内）、小林、マイコラスともに三振

【神】（二塁寺内、左翼中井）北條左前安打、梅野の右前安打で北條一挙三進、岩貞の代打中谷の遊ゴロ併殺打の間に北條生還、高山二ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】中井三振、立岡中前安打、坂本勇の左前安打で立岡二進、阿部遊飛、マギー三振

【神】糸井左前安打、福留三振、原口の左前安打で糸井二進、鳥谷投ゴロ併殺打

◇３回（両軍０）

【巨】阿部、マギーともに三振、長野三塁強襲二塁打、岡本のとき暴投で長野三進、岡本四球、小林四球で満塁、マイコラス三振

【神】岩貞左飛、高山中前安打、上本遊ゴロ併殺打

◇２回（巨１、神０）

【巨】マイコラス三振、中井左越１号本塁打、立岡三振、坂本勇二ゴロ

【Ｄ】原口三振、鳥谷中前安打、北條右飛、梅野三振

◇１回（巨３、神０）

【巨】中井中前安打、立岡の投前バントで中井二封、坂本勇の右前安打で立岡一挙三進、阿部四球で満塁、マギーの左中間安打で立岡生還、なお満塁、長野遊飛、岡本の左前安打で坂本勇、阿部生還、マギー二進、小林二飛

【神】高山三邪飛、上本右中間二塁打、糸井三邪飛、福留遊ゴロ