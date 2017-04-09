【巨人】森福、痛恨！８回、上本に決勝弾浴びる…試合経過

◆阪神４―３巨人（９日・甲子園）

【試合経過】

◇９回（巨０、神ｘ）

【巨】（投手ドリス、一塁荒木、二塁大和）長野三振、亀井一ゴロ小林の代打脇谷左前安打（代走重信）、森福の代打村田三振

◇８回（巨０、神１）

【巨】（投手マテオ）中井投ゴロ、立岡、左前安打、坂本勇三振、阿部中前安打で立岡二進、マギー三振

【神】上本１号本塁打、糸井投ゴロ、福留四球、原口の代打新井遊ゴロ併殺打

◇７回（巨３、神２）

【巨】立岡右前安打、坂本勇のときボークで立岡二進、坂本勇の二塁内野安打で立岡三進、阿部の右前安打で立岡生還、坂本勇二進、（投手桑原）マギー三振、長野三振、岡本の代打亀井の右越二塁打で坂本勇、阿部生還、上本から梅野への送球の間に亀井三進、小林四球、大竹寛のとき小林二盗、大竹寛三振

【神】原口三飛、鳥谷右前安打、北條の２号２ラン、梅野中前安打、（投手森福）桑原の代打糸原投前バントで梅野二進、高山の代打中谷三邪飛

◇６回（両軍０）

【巨】小林遊飛、大竹寛一邪飛、中井三ゴロ

【神】高山二塁内野安打、上本のバント投ゴロで高山二封、糸井の二ゴロで上本二進、福留三振

◇５回（両軍０）

【巨】マギー四球、長野遊ゴロ併殺打、岡本三振

【神】北條三振、梅野二ゴロ、能見三振

◇４回（両軍０）

【巨】中井遊直、立岡一ゴロ、坂本勇左中間二塁打、阿部二ゴロ

【神】福留、原口ともに遊ゴロ、鳥谷左飛

◇３回（両軍０）

【巨】岡本投ゴロ、小林遊飛、大竹寛三振

【神】能見三振、高山一ゴロ、上本四球、糸井三振

◇２回（巨０、神１）

【巨】阿部遊ゴロ、マギー二ゴロ、長野遊ゴロ

【神】原口左飛、鳥谷投ゴロ、北條１号本塁打、梅野遊ゴロ

◇１回（両軍０）

【巨】中井三振、立岡左飛、坂本勇三振

【神】高山遊ゴロ、上本右飛、糸井四球、福留三振