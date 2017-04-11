【巨人】中井２号２ランも逆転で広島との今季初戦落とす…試合経過

◆巨人６ー９広島（１１日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【広】（投手山口鉄、捕手実松）小窪中飛、田中三振、菊池三ゴロ

【巨】（投手今村）立岡三振、坂本勇右飛、阿部四球、マギー三振

◇８回（両軍０）

【広】鈴木三振、堂林中前安打、藪田スリーバント失敗で三振、安部右前安打で堂林二進、会沢遊直

【巨】小林の代打岡本四球、森福の代打石川三ゴロ併殺打、中井三振

◇７回（広３、巨０）

【広】（投手森福、右翼亀井）安部右前安打、会沢の投前バントで安部二進、小窪の左前安打で安部生還、田中の遊ゴロで小窪二封、菊池左越１号２ラン、丸三振

【巨】立岡左飛、坂本勇左前安打、阿部の中前安打で坂本勇二進、マギー三振、（投手藪田）亀井の二塁内野安打で満塁、重信三振

◇６回（広６、巨３）

【広】鈴木左前安打、松山四球で鈴木二進、エルドレッド三振のとき鈴木三盗、安部の一ゴロ野選で鈴木生還、松山二進、安部一塁、石原の代打新井の三ゴロで松山三進、安部二進、野村の代打小窪の右越三塁打で松山、安部ともに生還、田中四球、（投手谷岡）菊池の中前安打で小窪生還、田中一挙三進、丸四球で満塁、鈴木の右中間二塁打で田中、菊池ともに生還、丸三進、（投手池田）松山の代打堂林四球で満塁、エルドレッド三振

【巨】（投手ヘーゲンス、捕手会沢、一塁安部、三塁小窪、左翼堂林）坂本勇左前安打、阿部四球で坂本勇二進、マギーの左越二塁打で坂本生還、阿部三進、長野の代打亀井の右前安打で阿部生還、マギー三進、重信の左前安打でマギー生還、亀井二進、（投手中田）小林スリーバント失敗で三振、池田の代打脇谷三振、中井三直

◇５回（広０、巨２）

【広】安部右飛、石原中前安打、野村の投前バントで石原二進、田中四球、菊池の遊撃内野安打で満塁、丸三振

【巨】重信左中間二塁打、小林投ゴロ、菅野三ゴロ、中井左越２号２ラン、立岡遊ゴロ

◇４回（両軍０）

【広】菊池中前安打、丸の遊ゴロで菊池二封、鈴木の左前安打で丸二進、松山左飛、エルドレッド三振

【巨】阿部右飛、マギー四球、長野遊ゴロ併殺打

◇３回（広０、巨１）

【広】石原、野村ともに三振、田中一ゴロ

【巨】小林中前安打、菅野の投前バントで小林二進、中井の遊ゴロで小林三進、立岡の三ゴロを安部一塁悪送球（失策）で小林生還、坂本勇のとき立岡二盗、坂本勇二ゴロ

◇２回（両軍０）

【広】松山左飛、エルドレッド、安部ともに三振

【巨】マギー遊ゴロ失、長野投ゴロ併殺打、重信三振

◇１回（両軍０）

【広】田中三振、菊池右前安打、丸三振、鈴木遊飛

【巨】中井中前安打、立岡バント捕邪飛、坂本勇の一ゴロで中井二進、阿部一ゴロ