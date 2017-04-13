【巨人】初回と最終回に大量失点、逆転勝ちがスルリ…広島戦試合経過

◆巨人５―１１広島（１３日・東京ド―ム）

◇９回（広７、巨０）

【広】（投手カミネロ）ブレイシアの代打松山１号右越本塁打、田中四球、菊池の投前バントをカミネロ失策し田中三進、菊池二進、丸の右前安打で田中、菊池生還、新井中飛、鈴木左前安打で丸二進、エルドレッド三振、安部の中前安打で丸生還、鈴木一挙三進、（投手池田）石原１号左越３ラン、松山の代打堂林投ゴロ

【巨】（投手今村、左翼堂林）重信三振、小林の代打石川三ゴロ、池田の代打岡本三振

◇８回（両軍０）

【広】（投手マシソン）エルドレッド三振、小窪の代打安部投直、会沢の代打天谷三振

【巨】（投手ブレイシア、捕手石原、三塁安部）坂本勇右翼線二塁打、阿部中飛、マギーのとき坂本三盗、マギー、長野ともに二ゴロ

◇７回（両軍０）

【広】菊池三ゴロ、丸左飛、新井四球、鈴木左飛

【巨】高木勇の代打脇谷、中井ともに三振、立岡遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【広】会沢二飛、大瀬良三振、田中遊ゴロ

【巨】長野三振、重信、小林ともに二ゴロ

◇５回（広０、巨１）

【広】鈴木三振、エルドレッド四球、小窪遊ゴロ併殺打

【巨】中井中前安打、立岡の投ゴロで中井二進、坂本勇右飛、阿部の右前安打で立岡生還、マギー三振

◇４回（両軍０）

【広】菊池遊ゴロ、丸三振、新井三ゴロ

【巨】重信投ゴロ、小林遊ゴロ、高木勇二ゴロ

◇３回（広０、巨１）

【広】会沢左飛、大瀬良、田中ともに三振

【巨】立岡左前安打、田中の遊失で立岡二進、阿部の二ゴロ併殺打、立岡三進、マギーの中前二塁打で立岡生還、長野のとき暴投でマギー三進、長野三振

◇２回（両軍０）

【広】菊池三振、丸左前安打、新井四球で丸二進、（投手高木勇）、鈴木の二ゴロで丸三進、新井二封、エルドレッド死球で満塁、小窪二飛

【巨】小林遊ゴロ、高木勇三振、中井右飛

◇１回（広４、巨３）

【広】田中四球、菊池の二ゴロで田中二封、丸の二塁内野安打で菊池二進、新井中前安打で菊池一挙生還、鈴木左前安打で丸一挙生還、エルドレッドの左越二塁打で新井一挙生還、小窪の中前安打で鈴木生還、会沢の中前安打で満塁、大瀬良の遊ゴロで本塁封、丸投ゴロ

【巨】中井三振、立岡三ゴロ、坂本勇中前安打、阿部の右翼線二塁打で坂本一挙生還、マギーのとき暴投で阿部三進、マギー第１号右中間２ラン、長野左前安打、重信三ゴロ