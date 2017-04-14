【巨人】前夜炎上のカミネロ、２イニング無失点に抑える…試合経過

延長１０回から登板したカミネロ ８回２死一、三塁、チャンスで左飛に倒れたマギーはベンチで頭を抱えて悔しがった

◆中日３ｘ―２巨人＝延長１２回＝（１４日・ナゴヤド―ム）

巨人は延長１２回、この回から登板した宮国が２死走者なしから３連打を浴びてサヨナラ負けし５連敗となった。開幕戦からの連勝で積み上げた貯金は、この日の敗戦で底をつき、勝率は５割となった。

【試合経過】

◇１２回（巨０、中１ｘ）

【巨】（投手佐藤）石川遊撃内野安打、重信、中井ともに三振、カミネロの代打亀井

【中】（投手宮国、左翼亀井）杉山の代打工藤二ゴロ、佐藤の代打溝脇右飛、大島左前安打、亀沢の右前安打で大島一挙三進、ゲレーロのとき亀沢二盗、ゲレーロの左前安打で大島生還

◇１１回（両軍０）

【巨】（投手岩瀬）阿部捕邪飛、寺内四球、長野三振のとき寺内二盗、杉山の悪送球で寺内三進、実松遊飛

【中】ビシエド右飛、平田右前安打、藤井中飛、京田右飛

◇１０回（両軍０）

【巨】（投手祖父江）村田中前安打（代走重信）、中井の捕前バントで重信二進、立岡のとき捕逸で重信三進、立岡遊ゴロ、坂本勇遊直

【中】（投手カミネロ、三塁寺内、中堅重信）祖父江の代打井領三振、大島中前安打、亀沢の投前バントで大島二進、ゲレーロ一邪飛

◇９回（両軍０）

【巨】（投手田島）長野二飛、実松死球、石川遊ゴロ併殺打

【中】藤井右飛、京田左飛、杉山三ゴロ

◇８回（巨２、中０）

【巨】小林の代打石川右翼線二塁打、マイコラスの代打村田遊ゴロ、中井の中前安打で石川一挙生還、立岡の右前安打で中井一挙三進、坂本勇の右飛で中井生還、阿部の右前安打で立岡一挙三進、（投手三ツ間）マギー左飛

【中】（投手マシソン、捕手実松、三塁村田、左翼石川）ゲレーロ、ビシエド、平田三者連続三振

◇７回（巨０、中２）

【巨】阿部三振、マギー中前安打、長野、岡本ともに三振

【中】平田遊撃内野安打、藤井の投前バントで平田二進、京田の二塁内野安打で平田三進、中井の一塁悪送球で平田生還、京田二進、杉山の右前安打で京田三進、大野の投前バントで杉山二進、大島の中前安打で京田生還、杉山三進、本塁送球の間に大島二進、亀沢左飛

◇６回（両軍０）

【巨】中井右飛、立岡二ゴロ、坂本勇遊ゴロ

【中】杉山遊ゴロ、大野三振、大島中前安打、亀沢の遊撃内野安打で大島二進、ゲレーロ死球で満塁、ビシエド投ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】岡本、小林ともに三振、マイコラス投ゴロ

【中】平田中飛、藤井三振、京田二ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】阿部、マギー、長野三者連続三振

【中】亀沢三ゴロ、ゲレーロ三振、ビシエド遊ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】中井三ゴロ、立岡左飛、坂本勇三振

【中】杉山遊飛、大野、大島ともに遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】マギー遊ゴロ失、長野三振、岡本の左翼線二塁打でマギー三進、小林の投ゴロでマギー三・本間で挟まれタッチアウト、岡本三進、マイコラス三振

【中】平田三振、藤井左前安打、京田遊ゴロ併殺打

◇１回（両軍０）

【巨】中井四球、立岡左飛、坂本勇三ゴロ、阿部三飛

【中】大島二ゴロ、亀沢左前安打、ゲレーロの三ゴロで亀沢二進、ビシエド三振