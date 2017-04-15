【巨人】中日に逆転勝ち！連敗「５」でストップ…試合経過

◆中日２―６巨人（１５日・ナゴヤド―ム）

◇９回（両軍０）

【巨】（投手小川）立岡、坂本勇ともに遊ゴロ、阿部二ゴロ

【中】（投手マシソン、一塁中井、二塁寺内）杉山の代打亀沢遊撃内野安打、大島の二ゴロで亀沢二封、荒木の代打溝脇二ゴロ併殺打

◇８回（両軍０）

【巨】（投手ジョーダン）亀井四球、石川三振、小林の捕前バントで亀井二進、宮国の代打長野四球、中井三振

【中】（投手森福）藤井二飛、堂上三振、祖父江の代打阿部左飛

◇７回（巨２、中０）

【巨】（投手祖父江、捕手杉山）山口鉄の代打岡本右飛、中井中前安打、立岡の左前二塁打で中井三進、坂本勇の右前安打で中井生還、立岡三進、阿部の右前安打で立岡生還、坂本二進、マギー二ゴロ併殺打

【中】（投手宮国）荒木三振、平田遊ゴロ、ビシエド中前安打、ゲレーロ二飛

◇６回（巨３、中０）

【巨】坂本勇中前安打、阿部の右前安打で坂本二進、マギーの左越二塁打で坂本生還、阿部三進、亀井のとき暴投で阿部生還、マギー三進、亀井二直、石川の左前安打でマギー生還、小林バント投ゴロ併殺打

【中】（投手山口鉄）木下拓二直、若松の代打杉山遊ゴロ、大島二ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】田口投ゴロ、中井一ゴロ、立岡三振

【中】荒木左前安打、平田四球で荒木二進、ビシエド遊飛、ゲレーロの三ゴロで荒木三進、平田二進、藤井四球で満塁、堂上右飛

◇４回（両軍０）

【巨】亀井、石川ともに二ゴロ、小林三邪飛

【中】木下拓四球、若松バント投ゴロ併殺打、大島三直

◇３回（巨０、中２）

【巨】立岡二ゴロ、坂本勇右中間二塁打、阿部の遊ゴロで坂本三進、マギー二飛

【中】大島遊ゴロ、荒木一直、平田四球、ビシエドの中前安打で平田一挙三進、ゲレーロ四球で満塁、藤井の中前安打で平田、ビシエドともに生還、ゲレーロ二進、堂上三振

◇２回（両軍０）

【巨】石川三ゴロ、小林三振、田口中前安打、中井三振

【中】ゲレーロ中前安打、藤井の三ゴロでゲレーロ二封、堂上の投ゴロで藤井二進、木下拓四球、若松三振

◇１回（巨１、中０）

【巨】中井四球、立岡の二ゴロで中井二封、坂本勇の右前安打で立岡一挙三進、阿部一邪飛、マギーの中前安打で立岡生還、坂本二進、亀井三振

【中】大島投ゴロ、荒木の三塁内野安打をマギーが一塁へ悪送球し荒木二進、平田遊ゴロ、ビシエド三振