【巨人】１１年ぶり熊本開催で勝利！菅野３安打完封…試合経過
2017年4月18日21時7分 スポーツ報知
◆巨人３―０ヤクルト（１８日・熊本）
◇９回（ヤ０、巨Ｘ）
【ヤ】（一塁村田、左翼亀井、右翼長野）山田三ゴロ、山崎遊ゴロ、バレンティン中前安打、鵜久森の中前安打でバレンティン一挙三進、雄平中飛
◇８回（ヤ０、巨１）
【ヤ】谷内遊ゴロ、西浦左飛、山中の代打上田三振
【巨】（投手村中）坂本勇遊ゴロ失、阿部三邪飛、マギーの中前安打で坂本勇一挙三進、石川の代打村田四球で満塁、重信の代打長野の右犠飛で坂本勇生還、小林敬遠四球で満塁、菅野二ゴロ
◇７回（両軍０）
【ヤ】鵜久森三ゴロ、雄平遊飛、中村左飛
【巨】菅野一邪飛、中井、立岡ともに二ゴロ
◇６回（両軍０）
【ヤ】山田遊ゴロ、山崎三振、バレンティン遊ゴロ
【巨】石川二ゴロ、重信、小林ともに三振
◇５回（ヤ０、巨１）
【ヤ】雄平二塁内野安打、中村の一ゴロで雄平二進、谷内捕邪飛、西浦四球、山中一ゴロ
【巨】菅野中前安打、中井三振、立岡の右前安打で菅野一挙三進、坂本勇捕邪飛、阿部の右前安打で菅野生還、立岡二進、マギー三ゴロ
◇４回（両軍０）
【ヤ】山崎二ゴロ、バレンティン三振、鵜久森二飛
【巨】マギー三振、石川中前安打、重信三振、小林二ゴロ
◇３回（両軍０）
【ヤ】西浦中飛、山中三ゴロ、山田三振
【巨】立岡投手内野安打、坂本勇三振、阿部右飛、マギーのとき立岡二盗失敗
◇２回（両軍０）
【ヤ】畠山、雄平ともに二ゴロ、中村四球、谷内中飛
【巨】（一塁鵜久森）石川遊ゴロ、重信三直、小林左前安打、菅野の左前安打で小林二進、中井の三ゴロで小林三封
◇１回（ヤ０、巨１）
【ヤ】山田左飛、山崎遊ゴロ、バレンティン三振
【巨】中井左飛、立岡左前安打、坂本勇遊飛、阿部の中前安打で立岡一挙生還、マギー二ゴロ