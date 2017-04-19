【巨人】６投手の継投で完封リレー、スミイチを守り抜く…試合経過
◆巨人１―０ヤクルト（１９日・鹿児島）
◇９回（ヤ０、巨Ｘ）
【ヤ】山田三振、バレンティン遊ゴロ、雄平死球、西田三振
◇８回（両軍０）
【ヤ】（投手森福、右翼亀井）西浦遊ゴロ、ブキャナンの代打荒木右中間二塁打、山崎の代打鵜久森の中前安打で荒木三進（鵜久森の代走上田）、（投手カミネロ）谷内の代打大松投ゴロ併殺打
【巨】（投手石山、三塁西浦、遊撃大引、中堅上田）中井遊ゴロ、立岡三振、坂本勇左中間二塁打、阿部敬遠四球、マギー敬遠四球で満塁、カミネロ二ゴロ
◇７回（両軍０）
【ヤ】（投手マシソン）バレンティン三振、雄平四球、西田の左前安打で雄平二進、中村遊ゴロ併殺打
【巨】石川中飛、重信バント投ゴロ、小林中前安打、マシソンの代打亀井二ゴロ
◇６回（両軍０）
【ヤ】（投手池田）山崎遊ゴロ、谷内三振、山田遊ゴロ
【巨】中井遊ゴロ、立岡遊撃内野安打、坂本勇の遊ゴロで立岡二封、阿部の中前安打で坂本勇一挙三進、マギー一ゴロ
◇５回（両軍０）
【ヤ】（左翼重信、右翼石川）西田三ゴロ、中村三振、西浦中前安打、ブキャナンの中前安打で西浦一挙三進、ブキャナン二塁狙うもタッチアウト
【巨】重信遊ゴロ、小林三振、篠原の代打岡本二ゴロ
◇４回（両軍０）
【ヤ】山田左前安打で二塁狙うもタッチアウト、バレンティン三飛、雄平投ゴロ
【巨】阿部三振、マギー左飛、石川三振
◇３回（両軍０）
【ヤ】（投手篠原）西浦三振、ブキャナン左翼線二塁打、山崎四球のとき暴投でブキャナン三進、谷内三ゴロ併殺打
【巨】中井中前安打、立岡の二ゴロで中井二封、坂本勇三振、阿部のとき立岡二盗失敗
◇２回（両軍０）
【ヤ】バレンティン三振、雄平右翼線安打、西田遊飛、中村右飛
【巨】石川中前安打、長野の二ゴロで石川二封、小林死球で長野二進、高木勇バント捕ゴロ併殺打
◇１回（ヤ０、巨１）
【ヤ】山崎投ゴロ、谷内捕邪飛、山田投ゴロ
【巨】中井右翼線安打で二塁狙うもタッチアウト、立岡遊ゴロ失、坂本勇の左前安打で立岡二進、阿部のときボークで立岡三進、坂本勇二進、阿部の中犠飛で立岡生還、坂本勇三進、マギー三振