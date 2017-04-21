【巨人】マイコラス、初回に痛恨被弾！６回４失点ＫＯ…試合経過

◆巨人１―４阪神（２１日・東京ドーム）

◇９回（両軍０）

【神】（投手乾、一塁中井、二塁寺内）糸井中前安打、福留中飛、原口遊ゴロ併殺打

【巨】（投手ドリス、一塁荒木）マギー三ゴロ、乾の代打脇谷、橋本到の代打村田ともに遊ゴロ

◇８回（両軍０）

【神】（投手山口鉄）メッセンジャー三振、高山遊飛、大和一邪飛

【巨】（左翼中谷）立岡左飛、坂本勇投ゴロ、阿部一ゴロ

◇７回（両軍０）

【神】（投手森福）糸井遊ゴロ、福留右前安打、原口四球で福留二進、鳥谷の左前安打で満塁、（投手篠原、左翼亀井）北條の三ゴロで福留本封、なお満塁、梅野遊ゴロ

【巨】橋本到三振、小林遊撃内野安打、亀井の二ゴロで小林二進、中井三振

◇６回（両軍０）

【神】メッセンジャー三振、高山一ゴロ、大和遊ゴロ

【巨】坂本勇遊ゴロ、阿部右越安打、マギー三振、石川左飛

◇５回（神１、巨０）

【神】上本中飛、糸井一ゴロ、福留左中間二塁打、原口死球、鳥谷四球で満塁、北條押し出し四球で福留生還、なお満塁、梅野三振

【巨】（二塁大和）マイコラス右邪飛、中井三振、立岡左飛

◇４回（両軍０）

【神】鳥谷三振、北條右中間二塁打、梅野三ゴロ、メッセンジャーの中前安打で北條三進、高山一ゴロ

【巨】石川三振、橋本到一ゴロ、小林中飛

◇３回（神０、巨１）

【神】上本三ゴロ、糸井中飛、福留右前安打、原口三ゴロ

【巨】マイコラス三振、中井左前安打、立岡の左前安打で中井二進、坂本勇の三ゴロ失で満塁、阿部の中犠飛で中井生還、マギー一ゴロ

◇２回（両軍０）

【神】梅野二ゴロ、メッセンジャー、高山ともに三振

【巨】石川三振、橋本到二ゴロ、小林三振

◇１回（神３、巨０）

【神】高山右前安打、上本左飛、糸井の右前安打で高山二進、福留右越２号３ラン、原口四球、鳥谷二飛、北條三振

【巨】中井中飛、立岡左前安打、坂本勇四球で立岡二進、阿部、マギーともに三振