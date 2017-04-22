【巨人】坂本勇、逆転２点打 マギー２号ソロなどで快勝…試合経過

◆巨人４―１阪神（２２日・東京ドーム）

◇９回（神０、巨Ｘ）

【神】（投手カミネロ、左翼重信、右翼橋本到）上本二邪飛、糸井一直、福留三振

◇８回（神０、巨１）

【神】（投手マシソン、左翼橋本到）梅野の代打糸原遊ゴロ、藤川の代打中谷二直、高山三振

【巨】（投手松田、捕手岡崎、左翼中谷）マギー中越２号本塁打、マシソンの代打脇谷遊撃内野安打（代走重信）、長野のとき重信二盗、長野三振、小林遊飛、橋本到三振

◇７回（神０、巨１）

【神】原口三振、鳥谷二ゴロ、北條右飛

【巨】（投手藤川）小林三振、田口の代打橋本到四球、中井の中前安打で橋本到一挙三進、立岡の左前安打で橋本到生還、中井二進、坂本勇の右飛で中井三進、村田二ゴロ

◇６回（両軍０）

【神】上本左飛、糸井遊ゴロ、福留左飛

【巨】マギー三振、石川中飛、長野三振

◇５回（両軍０）

【神】梅野二ゴロ、能見一塁内野安打、高山の投ゴロで能見二封、上本のとき高山二盗失敗

【巨】立岡遊ゴロ、坂本勇三振、村田遊ゴロ

◇４回（両軍０）

【神】福留三ゴロ、原口二ゴロ、鳥谷四球、北條の遊ゴロで鳥谷二封

【巨】長野左前安打、小林の投前バントで長野二進、田口の一ゴロで長野三進、中井遊ゴロ

◇３回（神０、巨２）

【神】高山二ゴロ、上本、糸井ともに三振

【巨】田口の一ゴロで原口がトスするも能見が捕球できず田口出塁、中井四球で田口二進、立岡の投前バントで田口三進、中井二進、坂本勇の中前安打で田口、中井ともに生還、村田のとき坂本勇二盗、村田三振、マギー四球、石川の遊ゴロでマギー二封

◇２回（両軍０）

【神】鳥谷左飛、北條左中間二塁打、梅野三ゴロ、能見二ゴロ

【巨】マギー三ゴロ、石川三振、長野四球、小林三ゴロ

◇１回（神１、巨０）

【神】高山二ゴロ、上本左前安打、糸井の二ゴロで上本二進、福留の右前安打で上本生還、原口三振

【巨】中井中飛、立岡二ゴロ、坂本勇四球、村田三振