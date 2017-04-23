【巨人】投手陣力投もあと１本が出ず…阪神戦経過

◆巨人１―２阪神（２３日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【神】（左翼橋本）福留左飛、新井遊ゴロ、鳥谷三振

【巨】（投手ドリス）池田の代打亀井一ゴロ、中井遊ゴロ、立岡三振

◇８回（両軍０）

【神】中谷二飛、上本左飛、（投手池田）糸井三振

【巨】（二塁大和）石川の代打脇谷、長野ともに三振、小林遊ゴロ

◇７回（両軍０）

【神】（投手篠原）北條二飛、梅野遊ゴロ、高山三振

【巨】中井三振、立岡遊直、坂本勇遊撃内野安打、村田の中前安打で坂本二進、（投手マテオ、一塁新井、左翼中谷）マギー三振

◇６回（両軍０）

【神】福留三振、原口中飛、鳥谷二ゴロ

【巨】（投手桑原、一塁中谷、左翼高山）マギー中前安打、石川三振、長野の左前安打でマギー二進、小林スリーバント失敗三振のときマギー三盗、内海の代打阿部三振

◇５回（両軍０）

【神】横山遊ゴロ、中谷三振、上本右前安打、糸井二ゴロ

【巨】中井投ゴロ、立岡中前安打、坂本勇遊直、村田一邪飛

◇４回（両軍０）

【神】鳥谷一ゴロ、北條一邪飛、梅野三振

【巨】石川中飛、長野三振、小林右前安打、内海三飛

◇３回（両軍１）

【神】横山三振、中谷中前安打、上本の左前安打で中谷二進、糸井四球で満塁、福留の中犠飛で中谷生還、上本三進、原口二ゴロ

【巨】内海三振、中井左飛、立岡、坂本勇ともに四球で一、二塁、村田の中前安打で立岡一挙生還、坂本三進、マギー三振

◇２回（両軍０）

【神】鳥谷三振、北條二ゴロ、梅野三ゴロ

【巨】マギー三振、石川左前安打、長野の左前安打で石川二進、小林遊ゴロ併殺打

◇１回（神１、巨０）

【神】中谷左翼線二塁打、上本三振、糸井の一ゴロで中谷三進、福留の右前安打で中谷生還、原口の遊ゴロで福留二封

【巨】中井三振、立岡二ゴロ、坂本勇中前安打、村田のとき坂本二盗、村田投ゴロ