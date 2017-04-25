【巨人】マギー、値千金の３号ソロ…試合経過
2017年4月25日20時54分 スポーツ報知
◆広島０―１巨人（２５日・マツダスタジアム）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【巨】（投手薮田）阿部三振、マギー遊ゴロ、石川
【広】丸三振、鈴木、松山ともに二飛
◇８回（両軍０）
【巨】中井中飛、立岡バント捕ゴロ、坂本勇遊ゴロ
【広】西川中前安打、石原スリーバント失敗、野村の代打エルドレッド三振、田中中前安打で西川二進、菊池三直
◇７回（両軍０）
【巨】マギー三振、石川四球、重信のとき暴投で石川二進、重信右飛、小林四球、菅野の三ゴロで石川三封
【広】鈴木中飛、松山捕邪飛、安部二ゴロ
◇６回（両軍０）
【巨】立岡中前安打、坂本勇二ゴロ併殺打、阿部中飛
【広】田中三振、菊池中飛、丸二ゴロ
◇５回（両軍０）
【巨】重信中前安打、小林右飛、菅野の投前バントで重信二進、中井三ゴロ
【広】西川二ゴロ、石原二直、野村遊飛
◇４回（巨１、広０）
【巨】坂本勇右邪飛、阿部中飛、マギー左越３号本塁打、石川中飛
【広】丸一直、鈴木遊ゴロ、松山右翼線三塁打、安部右飛
◇３回（両軍０）
【巨】菅野左前安打、中井の一ゴロで菅野二封、立岡の一ゴロで中井二封、坂本勇のとき立岡二盗失敗
【広】石原左前安打、野村の投前バントで石原二進、田中左飛、菊池遊飛
◇２回（両軍０）
【巨】石川中飛、重信三振、小林二ゴロ
【広】鈴木四球、松山の三ゴロで鈴木二進、安部三振、西川二飛
◇１回（両軍０）
【巨】中井三振、立岡一ゴロ、坂本勇四球、阿部の中前安打で坂本二進、マギー中飛
【広】田中二ゴロ、菊池、丸ともに三振