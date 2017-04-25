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【巨人】マギー、値千金の３号ソロ…試合経過

2017年4月25日20時54分  スポーツ報知
  • ４回に先制のソロを放ち歓声に応えるマギー

　◆広島０―１巨人（２５日・マツダスタジアム）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）
　【巨】（投手薮田）阿部三振、マギー遊ゴロ、石川
　【広】丸三振、鈴木、松山ともに二飛

　◇８回（両軍０）
　【巨】中井中飛、立岡バント捕ゴロ、坂本勇遊ゴロ
　【広】西川中前安打、石原スリーバント失敗、野村の代打エルドレッド三振、田中中前安打で西川二進、菊池三直

　◇７回（両軍０）
　【巨】マギー三振、石川四球、重信のとき暴投で石川二進、重信右飛、小林四球、菅野の三ゴロで石川三封
　【広】鈴木中飛、松山捕邪飛、安部二ゴロ

　◇６回（両軍０）
　【巨】立岡中前安打、坂本勇二ゴロ併殺打、阿部中飛
　【広】田中三振、菊池中飛、丸二ゴロ

　◇５回（両軍０）
　【巨】重信中前安打、小林右飛、菅野の投前バントで重信二進、中井三ゴロ
　【広】西川二ゴロ、石原二直、野村遊飛

　◇４回（巨１、広０）
　【巨】坂本勇右邪飛、阿部中飛、マギー左越３号本塁打、石川中飛
　【広】丸一直、鈴木遊ゴロ、松山右翼線三塁打、安部右飛

　◇３回（両軍０）
　【巨】菅野左前安打、中井の一ゴロで菅野二封、立岡の一ゴロで中井二封、坂本勇のとき立岡二盗失敗
　【広】石原左前安打、野村の投前バントで石原二進、田中左飛、菊池遊飛

　◇２回（両軍０）
　【巨】石川中飛、重信三振、小林二ゴロ
　【広】鈴木四球、松山の三ゴロで鈴木二進、安部三振、西川二飛

　◇１回（両軍０）
　【巨】中井三振、立岡一ゴロ、坂本勇四球、阿部の中前安打で坂本二進、マギー中飛
　【広】田中二ゴロ、菊池、丸ともに三振

試合詳細
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