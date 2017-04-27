【巨人】宮国、６回１失点力投も援護なく２敗目…広島戦試合経過

◆広島１―０巨人（２７日・マツダスタジアム）

【試合経過】

◇９回（巨０、広Ｘ）

【巨】（投手今村）マギー、重信の代打脇谷ともに三振、橋本到四球、小林の代打村田遊ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手ジャクソン、捕手石原、左翼天谷）立岡四球、中井の投前バントで立岡二進、坂本勇投ゴロ、阿部左飛

【広】（投手池田）安部左前安打、天谷の三塁前バントで安部二進、ジャクソンの代打新井四球（新井の代走野間）、田中の二飛で野間一塁へ戻れず併殺

◇７回（両軍０）

【巨】石川四球（代走重信）、橋本到の三ゴロ失で重信二進、小林の捕前バントで重信三進、橋本到二進、宮国の代打亀井の左飛で重信本塁狙うもタッチアウトで併殺

【広】（投手マシソン、左翼重信）鈴木遊ゴロ、松山三振、エルドレッド左飛

◇６回（両軍０）

【巨】中井二飛、坂本勇左中間二塁打、阿部三ゴロ、マギー二飛

【広】田中三振、菊池三ゴロ、丸三振

◇５回（巨０、広１）

【巨】橋本到バント投手内野安打、小林のとき橋本到二盗、小林の一ゴロで橋本到三進、宮国三振、立岡中飛

【広】松山右前安打、エルドレッドの左前安打で松山二進、安部の中飛で松山三進、会沢の左犠飛で松山生還、大瀬良三振

◇４回（両軍０）

【巨】中井左中間二塁打、坂本勇の一ゴロで中井三進、阿部三振、マギー四球、石川二飛

【広】菊池中飛、丸、鈴木ともに三振

◇３回（両軍０）

【巨】小林三振、宮国、立岡ともに遊ゴロ

【広】会沢二ゴロ、大瀬良遊ゴロ、田中二ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】マギー四球、石川三振、橋本到遊ゴロ併殺打

【広】松山二ゴロ、エルドレッド遊ゴロ、安部三ゴロ

◇１回（両軍０）

【巨】立岡二ゴロ、中井二飛、坂本勇中前安打、阿部二ゴロ

【広】田中遊ゴロ、菊池左前安打、丸の二ゴロで菊池二封、鈴木三振