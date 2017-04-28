【巨人】マイコラス、６回無失点で３勝目…ヤクルト戦試合経過
◆ヤクルト０―７巨人（２８日・神宮）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【巨】（投手山本）坂本勇遊ゴロ、寺内遊飛、マギー中前安打、長野三ゴロ
【ヤ】（投手カミネロ）坂口遊ゴロ、大引三振、山田三ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】石川左前安打、小林左飛、篠原の代打重信の左前安打で石川二進、立岡の二ゴロで石川三進、重信二進、中井投直
【ヤ】（投手池田、一塁中井、二塁寺内）雄平左飛、武内左前安打、中村四球で武内二進、近藤の代打鵜久森三振、荒木のとき暴投で武内三進、中村二進、荒木二ゴロ
◇７回（両軍０）
【巨】（投手近藤、三塁荒木）村田、マギーともに右飛、長野二ゴロ
【ヤ】（投手篠原）荒木三振のとき暴投で振り逃げ、坂口三振、大引の右前安打で荒木二進、山田四球で満塁、バレンティン遊ゴロ併殺打
◇６回（両軍０）
【巨】立岡二ゴロ、中井三ゴロ、坂本勇三振
【ヤ】武内遊直、中村遊ゴロ、西浦三振
◇５回（両軍０）
【巨】（投手ギルメット）石川三振、小林三ゴロ、マイコラス三振
【ヤ】大引三塁内野安打、山田の二ゴロで大引二封、バレンティン中飛、雄平左飛
◇４回（巨１、ヤ０）
【巨】立岡三振、中井右飛、坂本勇左翼線二塁打、村田の遊撃内野安打で坂本勇三進、マギーの左中間二塁打で坂本勇生還、村田三進、長野右飛
【ヤ】中村死球、西浦一邪飛、石川の代打上田右飛、坂口捕ゴロ
◇３回（巨２、ヤ０）
【巨】マギー遊ゴロ、長野四球、石川左中間１号２ラン、小林三振、マイコラス右邪飛
【ヤ】山田三ゴロ、バレンティン投ゴロ、雄平左前安打、武内二ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】中井三ゴロ、坂本勇二ゴロ、村田一直
【ヤ】武内右前安打、中村左飛、西浦の右前安打で武内二進、石川スリーバント失敗で三振、坂口の三塁内野安打で満塁、大引一ゴロ
◇１回（巨４、ヤ０）
【巨】立岡四球、中井の左前安打で立岡二進、坂本勇の中前安打で立岡一挙生還、中井二進、村田三振、マギー左越４号３ラン、長野三振、石川右翼線二塁打、小林敬遠四球、マイコラスの左前安打で満塁、立岡の遊ゴロでマイコラス二封
【ヤ】坂口中前安打、大引の三ゴロで坂口二封、山田三振、バレンティンの中前安打で大引二進、雄平左飛