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【巨人】好機で三振相次ぐ　１回・阿部、５回・立岡、７回・小林、８回・マギー…試合経過

2017年4月29日21時34分  スポーツ報知
  • ５回２死二、三塁、空振り三振の立岡

　◆ヤクルト―巨人（２９日・神宮）

　巨人は得点圏に走者を進めた４イニング全てが三振で攻撃終了した。

　【試合経過】

　◇９回（巨０、ヤＸ）

　【巨】（投手秋吉）長野、石川ともに遊ゴロ、小林の代打亀井四球（代走重信）、中川の代打村田遊ゴロ

　◇８回（巨１、ヤ０）

　【巨】（一塁武内、左翼坂口、中堅上田）篠原の代打脇谷遊直、立岡中前安打、中井中飛、坂本勇の三塁内野安打で立岡二進、阿部の右越安打で立岡一挙生還、坂本勇三進（阿部の代走寺内）、（投手石山）マギーのとき石山暴投で寺内二進、マギー三振

　【ヤ】（投手中川、一塁中井、二塁寺内）西浦、石山の代打荒木ともに遊ゴロ、坂口四球、大引の右前安打で坂口一挙三進、山田右飛

　◇７回（巨０、ヤ２）

　【巨】マギー右飛、長野中前安打、石川のとき小川の一塁へけん制が悪送球となり長野二進、石川右飛、小林三振

　【ヤ】（投手篠原）山田中飛、バレンティン四球、雄平右越２号２ラン、鵜久森中前安打、中村遊ゴロ併殺打

　◇６回（両軍０）

　【巨】中井左飛、坂本勇中飛、阿部左飛

　【ヤ】中村四球、西浦中飛、小川の投前バントで中村二進、坂口死球、大引中飛

　◇５回（両軍０）

　【巨】長野三振、石川右前安打、小林の右前安打で石川二進、田口三前バントで石川三進、小林二進、立岡三振

　【ヤ】坂口中前安打、大引の投前バントで坂口二進、山田三ゴロ、バレンティン四球、雄平四球で満塁、鵜久森三飛

　◇４回

　【巨】坂本勇中飛、阿部二ゴロ、マギー中飛

　【ヤ】鵜久森遊ゴロ、中村左前安打、西浦左飛、小川遊ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】小林左飛、田口中前安打、立岡の投ゴロで田口二封、中井二ゴロ

　【ヤ】坂口三振、大引遊ゴロ、山田四球、バレンティン四球で山田二進、雄平三飛

　◇２回（両軍０）

　【巨】マギー三振、長野左飛、石川三振

　【ヤ】雄平二ゴロ、鵜久森四球、中村中飛、西浦の遊撃内野安打で鵜久森二進、小川三振

　◇１回（両軍０）

　【巨】立岡左中間二塁打、中井の遊ゴロで立岡三進、坂本勇左飛、阿部三振

　【ヤ】坂口中前安打、大引の投前バントで坂口二進、山田のとき暴投で坂口三進、山田四球、バレンティン一ゴロの間に坂口本塁を狙うがタッチアウト

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