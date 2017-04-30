【巨人】終盤に１本出ず連夜の接戦落とす…試合経過

ヤクルトに連敗しさえない表情で引き揚げる高橋監督

◆ヤクルト３―２巨人（３０日・神宮）

巨人はプロ初先発したヤクルト・星からエラー絡みで２点を奪ったものの、終盤に１本が出ず連夜の接戦を落とした。

【試合経過】

◇９回（巨０、ヤＸ）

【巨】（投手秋吉、左翼坂口、中堅上田）小林の代打亀井三振、マシソンの代打村田左翼線二塁打（代走重信）、立岡左飛、橋本到三振

◇８回（両軍０）

【巨】（投手石山）阿部三飛、マギー右中間二塁打（代走寺内）、石川の投ゴロで寺内が二三間で挟まれタッチアウト、その間に石川二進、中井中飛

【ヤ】（三塁寺内）山田三飛、バレンティン中前安打（代走上田）、雄平三振、石山の代打大松右飛

◇７回（巨０、ヤ１）

【巨】（投手ルーキ、一塁武内）内海の代打脇谷中前安打、立岡の投前バント失で脇谷二進、橋本到三振、坂本勇二ゴロ併殺打

【ヤ】（投手池田）中村四球、谷内の投前バントで中村二進、（投手マシソン）武内の右前安打で中村三進、坂口の二塁内野安打で中村生還、武内二進、大引遊ゴロ併殺打

◇６回（巨０、ヤ１）

【巨】石川右飛、中井三振、小林一邪飛

【ヤ】坂口中飛、大引四球、山田四球で大引二進、バレンティンの左前安打で大引生還、山田二進、雄平の二ゴロで山田三進、バレンティン二進、鵜久森三振

◇５回（両軍０）

【巨】坂本勇左飛、阿部一飛、マギー中飛

【ヤ】中村右飛、谷内投ゴロ、星三振

◇４回（巨１、ヤ０）

【巨】石川左飛、中井右越二塁打、小林の左前安打で中井生還、送球間に小林二進、内海三振、立岡の左前安打で小林三進、橋本到のとき立岡二盗、橋本到遊ゴロ

【ヤ】山田四球、バレンティン三振、雄平の遊ゴロで山田二封、鵜久森三ゴロ

◇３回（巨１、ヤ０）

【巨】立岡二ゴロ、橋本到中前安打、坂本勇のとき一塁へのけん制悪送球で橋本到二進、坂本勇の遊ゴロ失で橋本到生還、阿部三振、マギー右飛

【ヤ】星三振、坂口遊ゴロ、大引二ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】中井右飛、小林左飛、内海三振

【ヤ】鵜久森遊飛、中村二ゴロ、谷内中飛

◇１回（巨０、ヤ１）

【巨】立岡左翼線安打、橋本到の三前バントで立岡二進、坂本勇四球、阿部遊飛、マギー四球で満塁、石川三ゴロ

【ヤ】坂口四球、大引の左前安打で坂口一挙三進、山田の投ゴロで坂口三本間で挟まれタッチアウト、その間に大引三進、山田二進、バレンティンの二ゴロで大引生還、山田三進、雄平二ゴロ