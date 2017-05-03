【巨人】ＤｅＮＡに連勝！山口鉄、マシソン、カミネロが好救援…試合経過
◆巨人４―１ＤｅＮＡ（３日・東京ドーム）
◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）
【Ｄ】（投手カミネロ、一塁中井、二塁寺内）倉本一ゴロ、田中浩の代打乙坂左飛、戸柱中飛
◇８回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】エリアン投ゴロ、梶谷一ゴロ、筒香四球、ロペス投ゴロ
【巨】坂本勇右翼線二塁打、阿部の右中間安打で坂本生還（阿部に代走寺内）、マギー右飛、（投手進藤）マシソンの代打長野四球で寺内二進、中井左飛、小林中飛
◇７回（両軍０）
【Ｄ】倉本左前安打、田中浩の左前安打で倉本二進、（投手山口鉄）戸柱投前バントで倉本三塁封殺、田中二進、（投手マシソン、左翼石川）、須田の代打宮崎三振、桑原遊ゴロ、
【巨】（投手砂田）石川二ゴロ、立岡捕前バントゴロ、橋本到三振
◇６回（両軍０）
【Ｄ】桑原中前安打、エリアン三振、梶谷四球で桑原二進、筒香、ロペスともに三振
【巨】（投手須田）マギー中前安打、亀井三振、中井四球でマギー二進、小林三ゴロ併殺打
◇５回（両軍０）
【Ｄ】倉本、田中浩ともに二ゴロ、戸柱中前安打、水野の遊ゴロで戸柱二封
【巨】大竹寛三振、立岡一ゴロ、橋本到四球、坂本勇のとき橋本二盗、坂本勇死球、（投手田中健）阿部のとき田中健二塁けん制悪送球で二、三塁、阿部右飛
◇４回（両軍０）
【Ｄ】梶谷遊ゴロ、筒香捕邪飛、ロペス三振
【巨】亀井二ゴロ、中井二飛、小林三ゴロ
◇３回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】戸柱二ゴロ、水野三振、桑原左前安打、エリアン三振
【巨】立岡右中間三塁打、橋本到の左前安打で立岡生還、坂本勇四球で橋本二進、阿部捕飛、マギーの右飛で橋本三進、亀井のとき重盗試みるも三塁走者橋本三本間でタッチアウト（盗塁死）
◇２回（Ｄ１、巨２）
【Ｄ】筒香三振、ロペス左越５号本塁打、倉本遊飛、田中浩遊ゴロ
【巨】阿部三振、マギー左前安打、亀井の右翼線二塁打でマギー三進、中井三振、小林の中前安打でマギー、亀井生還、大竹寛三振
◇１回（両軍０）
【Ｄ】桑原、エリアンともに三振、梶谷二ゴロ
【巨】立岡一ゴロ、橋本到中飛、坂本勇三振